Hamilton espera su documental inspire a niños como el de Senna

El proyecto de largometraje documental de Lewis Hamilton fue anunciado por Apple en marzo del año pasado. Implicará que un equipo de filmación siga al siete veces campeón mundial tanto en el paddock de F1 como en su vida personal. Este y el material de archivo se unirán junto con entrevistados de alto perfil.

Si bien los detalles posteriores son escasos, se sabe que el programa entre bastidores será producido por Hamilton, la gerente de talentos deportivos y de medios Penni Thow, que ha estado trabajando con Hamilton desde principios de 2021, así como Box to Box Films and One.

Hamilton dice que espera que la producción final pueda replicar el ejemplo establecido en 1992 por el documental de 52 minutos 'Racing Is In My Blood', que siguió la vida del tres veces campeón Senna.

Como se esperaba con el proyecto contemporáneo de Apple TV, esa película siguió a Senna, que entonces era un piloto de McLaren, a través de su vida temprana, el éxito inicial en karting y su avance en la F1 con Toleman.

También se destacó por ofrecer una visión poco común de la vida hogareña del brasileño en Brasil.

Hamilton dijo sobre el progreso de su producción: “Mi documental junto con Apple, se siente diferente. Se siente extraño tener una cámara siguiéndote.

“Se trata de mi vida. Se trata de mi carrera y el viaje que he realizado hasta donde estoy con la esperanza de hacer lo que el documental Ayrton Senna hizo por mí cuando era niño.

Hamilton hopes his documentary can have a similar effect on young people as a 1992 release featuring Senna had on him. Photo by: Ercole Colombo

“Entonces, tal vez sea algo nuevo y fresco. Con suerte, esto podrá hacer eso que el próximo niño que esté mirando, volviendo a casa de la escuela comience a soñar algo.

“Ojalá puedan ver esto y sentirse inspirados para hacer algo grandioso ellos mismos”.

Hamilton también está notablemente involucrado en el próximo éxito de taquilla basado en la F1 de Hollywood que está siendo dirigido por el director de 'Top Gun: Maverick' Joe Kosinski, el productor Jerry Bruckheimer y protagonizado por Brad Pitt.

Se entiende que la principal participación del piloto es refinar el guión para garantizar que se mantenga preciso y auténtico en la medida de lo posible para el campeonato. También está presionando por un elenco diverso.

La producción de la película, aún sin título, ha comenzado con una base en Silverstone, mientras que se ha construido un auto demo bajo la estructura de un Fórmula 2 para que Pitt pueda conducirlo.

La trama se centrará en el personaje principal de Pitt asesorando a un piloto de F1 en ascenso.