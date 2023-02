Hamilton espió el nuevo Red Bull RB19 de F1 en Bahréin

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing escondió todo lo posible el RB19, el nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey y su equipo con el que la escudería de Milton Keynes intentará revalidar en 2023 el doblete obtenido el año pasado en la Fórmula 1, cuando barrió con los campeonatos de pilotos y constructores.

Este jueves, sin embargo, a Red Bull no le quedó más remedio que finalmente revelar al mundo –y principalmente a sus rivales- lo que trae para la temporada 2023 de la máxima categoría.

Ese momento particular llegó durante la tradicional fotografía que se toma de todos los coches juntos en la recta principal antes de arrancar las pruebas de pretemporada, y fue allí cuando Lewis Hamilton aprovechó para acercarse y mirar de cerca y en detalle los aspectos del RB19 que conducirán Max Verstappen y Sergio Pérez este año.

Hamilton no fue el único que se aproximó al Red Bull, ya que también se lo vio a Valtteri Bottas, su antiguo compañero en Mercedes y actual piloto de Alfa Romeo, observando la creación de Newey.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, inspecciona el Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, el RB19 no fue el único monoplaza que Hamilton espió antes de la sesión fotográfica, ya que también se lo vio cerca del Alpine A523, un coche que a priori no debería ser rival de Mercedes, pero el siete veces campeón parece que igual no quiso perder la oportunidad para echarle un ojo.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Si bien aún es muy temprano para sacar conclusiones, el RB19 parece haber nacido bien ya que Verstappen marcó el mejor tiempo durante la primera sesión de pruebas este jueves en el circuito de Bahréin.

Hamilton, por su parte, se estrenará en la pretemporada durante la sesión de la tarde, cuando tomará el lugar de George Russell después que el joven británico se ocupara de trabajar con el Mercedes W14 durante la mañana de Sakhir.

Las fotos del inicio de las pruebas de pretemporada en el circuito de Bahréin:

George Russell, Mercedes F1 W14 1 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 2 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 4 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 5 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 6 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 7 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 8 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 9 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 10 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 12 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 14 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 15 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 16 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 17 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 19 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 20 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 21 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del morro del Mercedes W14 22 / 47 Foto de: Uncredited Nico Hulkenberg, Haas VF-23 23 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 24 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 25 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 26 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 27 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 28 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 29 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 30 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 31 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine F1 Team 32 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 33 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 34 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 35 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 36 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 37 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, sale del garaje 38 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 39 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 40 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 41 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 42 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 43 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 44 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 45 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 46 / 47 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 47 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!