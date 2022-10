Hamilton envía "grandes felicitaciones" a Verstappen y a Red Bull

Cargar reproductor de audio

Hamilton y Verstappen protagonizaron una de las batallas por el título más calientes de la historia de la F1 el año pasado, la cual se definió de forma polémica en favor del piloto de Red Bull en la última vuelta de la última carrera disputada en Abu Dhabi.

Verstappen ha emergido como un absoluto dominador este año ganando 12 de las 18 carreras disputadas hasta ahora y consagrándose campeón anticipadamente el domingo en el circuito de Suzuka.

Hamilton, por el contrario, ha tenido una difícil temporada al volante del Mercedes W13 tras el cambio reglamentario impuesto este año y aún no ha podido subir a lo más alto del podio, siendo sus mejores resultados dos segundos puestos logrados en Francia y Hungría.

Pese a su acalorada pelea en 2021, Hamilton valoró lo realizado este año por Verstappen y Red Bull al hablar con Sky Sports tras el GP de Japón, donde finalizó en la quinta posición.

"Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max", dijo el siete veces campeón mundial de F1.

Hamilton aprovechó también para dejar en claro que espera volver a la pelea grande el año que viene: "Creo que para nosotros, sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de construir un buen coche. No tengo dudas de que construiremos un coche mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos allí".

En cuanto a su carrera en Suzuka, Hamilton pasó buena parte del acortado gran premio batallando para adelantar al Alpine de Esteban Ocon, algo que finalmente no consiguió.

"No me siento frustrado. Era una carrera sprint. Lo hice lo mejor que pude y estoy contento de que al menos hayamos conseguido algunos puntos hoy".

"Simplemente éramos muy lentos en línea recta. Me he acercado todo lo que he podido, pero en cuanto levantaba, se alejaba. Me gustaría que haya sido una carrera más larga. Me alegro de que hayamos dado algunas vueltas para los aficionados, aunque no es una gran carrera para ellos teniendo en cuenta el tiempo que han esperado", finalizó.

