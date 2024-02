Los riesgos que enfrentará Hamilton al unirse a Ferrari en la F1

La marcha de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 es el mayor movimiento de mercado de un piloto de Fórmula 1 desde que el mismo británico optó por dejar McLaren y pasarse a Mercedes. Aquel anuncio se produjo a finales de 2012, antes de lo que sería su debut con el equipo oficial del fabricante alemán para el año siguiente.

Esta decisión tiene un tiempo de espera más largo, pero lo supera, así como los dos movimientos de entrada y salida de Sebastian Vettel de la Scuderia en la década y pico transcurrida desde entonces.

Su único rival es el factor sorpresa, donde entra en liza el traspaso de Fernando Alonso de Alpine a Aston Martin. Y pido disculpas a Tazio Nuvolari y a los fans de Auto Union, pero hay razones para afirmar que se trata del mayor cambio de un piloto a otro equipo en la historia del automovilismo.

Ferrari sigue siendo la escudería más evocadora y exitosa de la F1; Hamilton trasciende las apuestas por la fama de los pilotos del campeonato. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que el actual dominador, Max Verstappen, es una persona que busca evitar el centro de atención.

En esta noticia, los paralelismos con la salida de Hamilton de McLaren son obvios. Entonces, la era de los V6 turbohíbridos estaba a punto de llegar un año después de su llegada a Mercedes, y todo el éxito que ello conllevó. Aunque el enorme cambio de reglamento de 2022 todavía está muy reciente, los cambios en el reglamento de 2026 -especialmente con la importancia añadida de la energía eléctrica y el combustible sostenible en los motores- ya no están en el horizonte ahora que ha comenzado 2024.

Pero, aunque es un nuevo capítulo positivo y emocionante para la F1 en general y claramente para el propio Hamilton, los riesgos de un cambio son diferentes para él en esta ocasión.

En 2012, la cuestión era si una escudería Mercedes no probada e incluso abiertamente cuestionada podría llegar a proporcionar a Hamilton un coche para ser campeón como lo que había disfrutado en McLaren.

La F1 ha sabido desde hace tiempo cómo iba a funcionar, con la inevitabilidad de que Hamilton tuviera que dejar McLaren, el equipo que lo formó desde pequeño, algo a menudo olvidado en la historia de ese primer cambio.

Hamilton sustituirá a Sainz en Ferrari en 2025 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Al unirse a Mercedes en 2013, Hamilton no podía estar seguro de que conseguiría añadir algo a su título mundial de 2008 y a su marca de 21 victorias, justo cuando se estaban desarrollando sus mejores años. Pero había una gran ventaja posible en ese inminente cambio de reglas.

En 2024, Hamilton no tardará en explicar la "cruda emoción" de iniciar ese proyecto de construcción de Mercedes. Era algo en lo que, según él, ambas partes "esperaban que fuera una mierda para empezar porque no habían tenido mucho éxito".

Por tanto, esta convocatoria debería verse inicialmente como un paso igual de lateral que el de 2012/2013, dado lo cerca que estaban Mercedes y Ferrari entre sí, y ambos muy lejos de la estela de Verstappen en 2023. Aunque, Red Bull está en realidad en una posición aún más a prueba de balas en este momento, dado que no podemos saber lo cerca o no que estará el pelotón este año antes de que los nuevos diseños de los coches lleguen a la pista.

En caso de que Mercedes consiga hacer de su coche W15 un rival de Red Bull, Hamilton se enfrenta a otro riesgo a corto plazo: que se quede aislado en su actual equipo

Pero el primer riesgo para Hamilton es que, a corto plazo, suponga un paso atrás en su claro objetivo de lograr un octavo título mundial. La longevidad de su carrera a largo plazo también es un factor importante a tener en cuenta en general, ya que en el breve comunicado de prensa de Ferrari se anunció que se unía con un contrato "multianual", que en teoría lo llevaría más allá de 2026.

En 2013, él y Nico Rosberg cosecharon triunfos esporádicos para Mercedes. En 2023, Ferrari amenazó a Red Bull por victorias y se benefició cuando la escudería dominante perdió el rumbo en Singapur. Pero la regularidad de Mercedes fue clave para hacerse con el segundo puesto en el campeonato de constructores.

Y lo que es más pertinente, mientras que estas palabras llegan en un lecho de aire caliente en esta época del año, hay un enfoque marcadamente diferente en las posiciones de Mercedes y Ferrari sobre sus respectivos florecientes coches de 2024.

Si Mercedes tiene un coche competitivo en 2024, Hamilton podría verse aislado en su propio equipo. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El director técnico de Mercedes, James Allison, declaró que su equipo siente que "algunas de las características más rencorosas de la parte trasera de nuestro coche" ya han sido erradicadas. El hecho de que estuvieran ahí en un paquete que comenzó en el recalcitrante W13 robó a Hamilton la confianza en la frenada que necesita para alcanzar los niveles superlativos que posee en esta área de la habilidad de conducción de un F1.

Si Mercedes consigue convertir a su coche W15 en un rival de Red Bull, Hamilton se enfrenta a otro riesgo a corto plazo: que se quede aislado en su actual equipo. Esto, seguramente, se galvanizará en torno a George Russell, ya que ambos tienen estilos de conducción diferentes, siendo el de Hamilton más una combinación de alta energía y muchos movimientos de baile, y el de Russell desplegando menos barridos de rueda, pero más decisivos.

Por su parte, el director técnico de Ferrari, Enrico Cardile, terminó 2023 diciendo que "para mí, la puesta a punto de la suspensión está un poco sobrevalorada". Se trata de una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta lo abierto que ha sido Red Bull al afirmar que ese elemento es clave para que sus coches sean tan buenos en la fórmula actual, y ofrece una pista sobre lo que cabe esperar del diseño del SF-24 de Ferrari en este ámbito. No esperes grandes cambios.

Sin embargo, en todo esto subyace el llamamiento de Hamilton a abandonar Mercedes en primer lugar.

Sería lógico esperar que lo que ha visto de los datos de rodaje previos a la pista del W15 del equipo no le ha inspirado para estar seguro del éxito de Mercedes, ni a corto ni a largo plazo. Como mínimo, sugiere que Hamilton no confía en que Mercedes vuelva a ganar títulos.

Pero lo mismo ocurre con Ferrari, que en realidad no tiene el pedigrí de tener éxito a través de los recientes cambios de regulación - como Mercedes hizo en 2017 - o ser capaz de mantener con éxito una batalla por el título en la era actual. Esto se vio claramente en 2022. Ferrari ha sufrido una hemorragia de personal técnico en los últimos tiempos. El jefe de concepto de vehículos, David Sánchez, está ahora en McLaren, mientras que el director deportivo, Laurent Mekies, se unió a VCARB (ex AlphaTauri) y Mattia Binotto, con casi un cuarto de siglo de participación en funciones de construcción de los coches rojos, también está ausente después de su despido como director del equipo. El único fichaje destacado de Ferrari ha sido el ex director de rendimiento de Mercedes, Loic Serra, que de todas formas no podrá empezar hasta 2025.

Serra ha sido el único fichaje técnico importante de Ferrari en los últimos tiempos Foto: Sutton Images

Un elemento clave en el fichaje de Hamilton es que al atraer estadísticamente al piloto más exitoso de la F1, todavía cerca de la cima de su potencial, el personal técnico clave podría ser atraído o regresar. Pero si la Scuderia se lanza a contratar personal, seguramente tardará años en dar sus frutos, debido a los largos plazos de diseño de los coches y el período sin trabajar que deben cumplir antes de un cambio de equipo.

Por lo tanto, podría ser que, en cuanto a resultados, 2025 se desarrolle de forma muy similar a 2013 mientras los equipos convergen en torno al sidepod downwash de Red Bull y el camino vital del diseño de la suspensión una vez que Hamilton esté a bordo en Ferrari. Pero, de nuevo, el éxito en 2026 no está en absoluto garantizado.

Algunos se quejarán de que, al unirse a Ferrari, Hamilton se expone ahora a los diversos errores de estrategia que el equipo ha cometido en las últimas campañas. Pero no está de más recordar que en 2023 Mercedes cometió varios errores de comunicación que le costaron a Hamilton y a Russell -principalmente en clasificación- y terminó la temporada concluyendo que sus procedimientos de parada en boxes y su equipamiento también necesitaban mejoras.

Habrá quien argumente que todo esto es cuestión de dinero. No se tiene en cuenta que Hamilton iba a ganar más de 60 millones de dólares en Mercedes, y cualquier mejora financiera no es exactamente un cambio de vida para una estrella con una fortuna de millones y millones.

Un mayor riesgo en el gran esquema de las cosas viene a través de cómo Hamilton podría enfrentarse a su nuevo compañero de equipo Charles Leclerc.

Russell demostró estar mucho más cerca del nivel de Hamilton que Valtteri Bottas en Mercedes, por mucho que se recuerden los errores del joven británico en 2023. Y las dotes de Leclerc en clasificación le permiten aventajar a un piloto con un récord de 104 poles.

Leclerc también tiene mucha más experiencia con los paquetes de Ferrari y el comportamiento de sus coches. También habla italiano y está familiarizado con lo que sigue siendo una organización compleja a la que adaptarse.

El ritmo a una vuelta de Leclerc en Ferrari será un gran reto para Hamilton. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, Hamilton está claramente un paso por delante - siendo Russell el criterio clave - en lo que se refiere a la habilidad que da los puntos en la F1: la gestión de los neumáticos. Ya se verá cómo su dominio de este arte puede ayudar a un equipo con un largo historial de debilidad de neumáticos en carrera.

Pero quizá el mayor riesgo de la decisión de Hamilton se refiera a su reputación.

Hamilton tampoco perderá los títulos ganados con Mercedes, pese a la amenaza que pueda ser el caso de Felipe Massa en los tribunales por el GP de Singapur de 2008. Pero existe el riesgo de que se haya deshecho de una posible asociación de por vida con la marca a través de un papel de embajador en Mercedes y de sus contribuciones a sus iniciativa benéfica Mission 44.

Hay precedentes en otros deportes de equipos que acaban reconciliándose con estrellas que abandonan el barco: véase el caso de los New England Patriots de la NFL y Tom Brady después de que acabó retirándose con un campeonato más en los Tampa Bay Buccaneers. Y en cualquier caso, Ferrari podría conceder a Hamilton ese estatus de leyenda en Maranello.

En este frente, las palabras del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, que dijo que "Lewis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes", pueden ser significativas algún día.

Hamilton será "una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes", según Wolff Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En este sensacional cambio, Hamilton se arriesga a pasar años sin subir al escalón más alto de un podio de F1, el cual que no ha visitado desde la carrera de Yeda de 2021, todo ello mientras se enreda con un joven y decidido compañero de equipo.

Pero eso ya estuvo ocurriendo en Mercedes en los dos últimos años, después de su derrota en 2021.

Al unirse a Ferrari y hacer el sueño romántico que tantas otras leyendas de la F1 tuvieron también -uno que muchos creyeron que su héroe Ayrton Senna habría hecho- Hamilton ha impulsado su reputación en muchos sectores.

Además, sabemos que lleva mucho tiempo soñando con Ferrari.