Hamilton y Leclerc serán parte del homenaje de Ferrari a Schumacher en Monza

Ferrari ha revelado oficialmente los trajes de carrera especiales de Fórmula 1 que Lewis Hamilton y Charles Leclerc llevarán en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa del equipo, rindiendo homenaje al legado del siete veces campeón Michael Schumacher.

La escudería de Maranello se prepara actualmente para su carrera de casa en Monza, que está programada para celebrarse el próximo fin de semana del 4 al 6 de septiembre. Ferrari dedica el fin de semana al impacto de Schumacher en el equipo.

Los nuevos trajes de carrera únicos mantienen el icónico diseño rojo y presentan franjas blancas en la parte delantera, a lo largo de los brazos y sobre los hombros. También se han añadido siete estrellas en la parte superior de la espalda para representar los siete títulos de campeón del piloto alemán. Las estrellas tienen el mismo estilo que las que Schumacher incorporaba en los diseños de su casco.

El logotipo de Schumacher también aparece en la cadera de cada traje de carrera.

Ferrari llega a Monza tras un difícil Gran Premio de Países Bajos. Hamilton y Leclerc cruzaron la meta en cuarto y quinto lugar en Zandvoort después de algunos mensajes de radio frustrados entre el británico y el equipo. Actualmente ocupa el segundo puesto en el campeonato de constructores con 338 puntos, 87 puntos por detrás del líder Mercedes.

Tanto Leclerc como Hamilton compartieron su entusiasmo por la próxima carrera del equipo mientras hablaban con los medios en Zandvoort. "Estoy emocionado por Monza, aunque sobre el papel no parece la mejor pista para nosotros. Pero sin duda, por lo especial que es Monza para nosotros, la espero con ganas", explicó Leclerc.

Hamilton añadió: "Estamos en un lugar muy diferente al que hemos estado en el pasado, obviamente, el año pasado.

"Seguimos segundos en el campeonato de constructores. Tenemos muchas cosas positivas que sacar de esta primera mitad. En las próximas, realmente necesitamos subir la intensidad si queremos tener alguna posibilidad de vencer a estos tipos."