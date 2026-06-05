Hamilton lidera el viernes de la F1 en Mónaco; susto para Colapinto y Checo Pérez tiene problemas

Ferrari dominó el primer día del Gran Premio de Mónaco: Charles Leclerc marcó el ritmo en la práctica inicial en un doblete para el equipo italiano con Hamilton segundo, y luego intercambiaron lugares en el segundo entrenamiento.

El siete veces campeón mundial de F1 marcó un mejor tiempo de 1m13s026 con el que relegó a Leclerc por 0s111, mientras que Max Verstappen quedó tercero para Red Bull, a 0s168.

Los Mercedes ocuparon la cuarta y quinta posición, con George Russell por delante del líder del campeonato, Kimi Antonelli, mientras que Isack Hadjar cerró el día sexto tras el choque que tuvo en la FP1.

Oscar Piastri fue séptimo para McLaren en una segunda práctica donde Lando Norris tuvo problemas en los primeros minutos y apenas completó ocho vueltas.

Audi cerró una sólida jornada con Nico Hulkenberg en el octavo puesto por delante de Gabriel Bortoleto, y Oliver Bearman fue décimo para Haas.

Franco Colapinto finalizó 15° tras su sufrir un contacto con las barreras en la primera curva pero sin consecuencias de importancia para su Alpine, y Checo Pérez fue 18°, terminando el día con llamas en su Cadillac.

Así se desarrolló la 2° práctica del Gran Premio de Mónaco:

Los neumáticos medios fueron los elegidos para arrancar la que, en efecto, fue la segunda práctica libre de Fórmula 1 en más de dos meses, ya que la anterior había tenido lugar en Japón, antes de la suspensión de las carreras de abril y de los fines de semana sprint de Miami y Canadá.

Lewis Hamilton se colocó al frente en el inicio con una vuelta de 1m14s306, pero Charles Leclerc lo desplazó con 1m14s240 antes de rebajar aún más la referencia hasta 1m14s192.

Franco Colapinto se metió entre los diez primeros en los minutos iniciales al girar en 1m16s140, justo por delante de Pierre Gasly en el otro Alpine, mientras que Sergio "Checo" Pérez mantenía el impulso de la FP1 para ubicarse 13° con un tiempo de 1m16s433 al volante de su Cadillac.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hamilton recuperó la cima de la clasificación con una vuelta de 1m13s729, mejorando ya el mejor registro de la FP1. El británico era seguido por Max Verstappen a casi tres décimas, con Leclerc, Kimi Antonelli y George Russell completando los cinco primeros puestos.

El McLaren de Lando Norris se detuvo repentinamente a los 15 minutos de la sesión en la escapatoria de la Nouvelle Chicane, lo que puso fin anticipadamente a la actividad del campeón reinante y provocó un período de Virtual Safety Car para retirar su monoplaza.

Leclerc llevó la referencia a 1m13s613 y Hamilton lo seguía a apenas 58 milésimas antes de que comenzaran los simulacros de clasificación con neumáticos blandos.

Verstappen tomó el primer puesto con una vuelta de 1m13s467, pero Hamilton se acercó a solo 0s082 utilizando un juego de neumáticos medios con 18 vueltas de uso.

Colapinto ocupaba la 11ª posición con un tiempo de 1m15s037, aunque luego mejoró hasta 1m14s758 para avanzar momentáneamente al décimo lugar, mientras que Pérez se ubicaba 13° con un registro de 1m15s116.

Verstappen rebajó su marca a 1m13s194, pero Leclerc le arrebató el liderato con una vuelta de 1m13s137, solo para que Hamilton respondiera inmediatamente con 1m13s026 y superara a su compañero de Ferrari por 0s111.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A 20 minutos del final, Colapinto bloqueó en la frenada de Sainte Devote y golpeó el muro con el lado izquierdo de su coche. Afortunadamente, pudo continuar y regresar a los pits, donde el equipo evaluó los daños antes de devolverlo a la pista poco después.

Quien no pudo cerrar la jornada de buena manera fue Pérez, ya que se detuvo en la curva 4, en la zona del Casino, a cinco minutos del final, con llamas saliendo de los frenos de la rueda delantera derecha de su Cadillac.

La bandera verde regresó cuando restaban dos minutos para la conclusión de la sesión y Hamilton terminó el día con el mejor tiempo, liderando un doblete de Ferrari por delante de Leclerc. Verstappen fue tercero, seguido por los Mercedes de Russell y Antonelli.

Isack Hadjar se recuperó de su accidente en la FP1 para finalizar sexto el viernes, mientras que Oscar Piastri, los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, y Oliver Bearman completaron las diez primeras posiciones.

Colapinto cerró la jornada en la 15ª posición, tres puestos por delante de Pérez.