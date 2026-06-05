VIDEO: El golpe contra las barreras de Colapinto en la FP2 de Mónaco

El exigente circuito urbano del Principado pone a prueba a los pilotos en cada metro del recorrido, y el argentino lo comprobó de primera mano durante la sesión vespertina del viernes.

Cuando restaban unos 20 minutos para el final del entrenamiento, Colapinto bloqueó el neumático delantero derecho en la frenada de Sainte Devote, la primera curva del trazado monegasco, y terminó golpeando las barreras con el lado izquierdo de su Alpine. El impacto afectó principalmente la rueda delantera izquierda, aunque también hubo un contacto menor en la parte trasera.

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Afortunadamente, Colapinto pudo continuar en pista y regresar a los boxes, donde el equipo Alpine evaluó los daños antes de devolverlo a la acción para los minutos finales de la FP2.

La sesión terminó poco después con una interrupción provocada por el Cadillac de Sergio Pérez, que se detuvo en pista con llamas saliendo de los frenos delanteros.

Colapinto finalizó la segunda práctica libre en la 15ª posición con un mejor registro de 1m14s758, a 1s732 del tiempo de referencia con el que Lewis Hamilton lideró la clasificación.

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