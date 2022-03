Hamilton muestra su nuevo casco para la Fórmula 1 2022

Cargar reproductor de audio

Lewis Hamilton presentó su nuevo casco para la temporada 2022 de Fórmula 1 a través de una publicación en las redes sociales de su equipo, con un predominante color amarillo que recuerda a sus inicios en el Gran Circo.

Un día antes del comienzo del nuevo año en el circuito de Sakhir, el piloto y la escudería anunciaron mediante una foto en blanco y negro que tenían una sorpresa reservada para sus seguidores, y que sería la decoración del casco del siete veces campeón del mundo.

El británico dijo que era algo muy especial para él, y a solo unos minutos del inicio de los primeros entrenamientos libres del curso presentó el curioso diseño, algo inesperado ya que hacía mucho tiempo que Hamilton no lucía unos tonos amarillos.

"Para el casco de este año he querido mostrar el amor a mis comienzos. Por mucho que me guste el morado y el negro, el amarillo es mi historia. Me enfrento a esta temporada con la misma dedicación, impulso y pasión que tenía en mi etapa en karting", afirmó Hamilton en su cuenta oficial de Twitter.

El inglés acostumbró a usar un casco blanco en el comienzo de la era híbrida con Mercedes, sin embargo, a partir del 2017 lo cambió por uno similar al de sus inicios en la categoría.

Eso no le duró mucho, ya que a partir del 2018 regresó al blanco, y así continuó hasta el 2020, año en el que Mercedes modificó los colores del monoplaza, pasando del gris al negro como muestra de compromiso por la lucha contra el racismo.

Hamilton también se cambió el casco a unos tonos oscuros combinado con el morado, con el mensaje de "Las vidas negras importan" en la parte de arriba, algo que se veía desde la cámara onboard para reivindicar su apoyo al movimiento.

En los entrenamientos libres del GP de Bahrein, Hamilton aún lució su diseño en negro y morado. ¿Estrenará el nuevo casco en la segunda sesión?