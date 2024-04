Hamilton no está atento a lo que hace Ferrari F1, dice Wolff

Ferrari parece haber eliminado las malas paradas en boxes y las cuestionables decisiones de estrategia que lo han perseguido a las últimas temporadas. Combinado con un enfoque aparentemente exitoso en la mejora del ritmo de carrera para 2024, la Scuderia ha sido la que más se ha acercado a Red Bull antes de anotar un 1-2 en el Gran Premio de Australia.

Mientras tanto, Mercedes está entrando en su tercer año de problemas con el efecto suelo. Hasta ahora, el W15 ha demostrado ser inconsistente, al igual que sus predecesores, y la participación del equipo en Melbourne terminó con un doble abandono: un fallo en la unidad de potencia dejó afuera a Hamilton, mientras que George Russell tuvo un accidente en el final.

Aunque Hamilton dejará el equipo de las Flechas de Plata al final de la temporada para ser compañero de Charles Leclerc en Ferrari, Wolff, jefe de Mercedes, dice que el siete veces campeón del mundo de F1 no está "mirando por encima de la cerca" para ver cómo le va a su futuro empleador.

Preguntado sobre cómo su pareja de pilotos estaba haciendo frente a la difícil situación de Mercedes, Wolff dijo que ambos estaban "súper" y que Hamilton estaba "tan bien como se puede estar" dadas las difíciles circunstancias.

"Creo que los pilotos están muy bien en toda esta situación porque Lewis es tan bueno como se puede ser", dijo Wolff.

"Está en una situación obviamente en la que, por un lado, es súper frustrante ver que no lo estamos consiguiendo. Por otro lado, mira por encima de la cerca. Es bastante bueno lo que está pasando allí. Pero esa no es hoy su principal prioridad".

"George es un luchador y se mantiene, y sabe que ese es su sitio. Así que tenemos que solucionarlo".

Wolff también opinó: "Siempre tienes que mirarnos como yo tengo que mirarme a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo conseguimos?"

"Somos humanos. Los datos no toman decisiones. Los humanos lo hacen. Así que no nos detenemos. No me siento aquí a reflexionar. Al contrario, estoy pensando qué más tenemos que hacer y cómo podemos empujar".

Toto Wolff, Director del equipo y CEO de Mercedes-AMG Foto: Shameem Fahath

El austriaco añadió que estaba controlando cómo se comunicaba dada la presión a la que está sometido Mercedes.

"Como austriaco, llevamos el corazón en la manga y vemos las cosas muy directamente. Un austriaco dice: 'Eso es una mierda'. Un británico diría: 'Eso es interesante'".

"Así que tuve que adaptar mi forma de comunicarme para no crear aún más presión en el equipo, porque nos rompería".

"No es por falta de intentos por lo que no somos competitivos. Así que prefiero ayudar y animar y decir: 'Es interesante'".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!