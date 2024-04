Más de dos años después, el GP de Abu Dhabi sigue siendo un momento amargo en la carrera de Lewis Hamilton. Justo cuando el inglés iba camino de la victoria y de su récord octavo título mundial, Nicholas Latifi se salió de la pista, lo que provocó la intervención del coche de seguridad. Max Verstappen, segundo en ese momento, se metió en boxes y montó neumáticos blandos nuevos, mientras Hamilton se quedó con los duros gastados.

La carrera se encaminaba a un final con Safety Car, pero la FIA insistió en reiniciarla. Para hacerlo posible, el director de carrera, Michael Masi, autorizó a los rezagados entre Hamilton y Verstappen a recuperar la vuelta, permitiendo un duelo entre los dos hombres, pero para ganar tiempo, los demás rezagados permanecieron en la misma posición, privando a Carlos Sainz de la posibilidad de entrar en la lucha desde la tercera posición. Masi también decidió reiniciar la carrera al final de la misma vuelta, en contra del procedimiento habitual.

El resto de la historia es conocida. Con mejores neumáticos, Verstappen superó fácilmente a Hamilton para ganar la carrera y, lo que es más importante, su primer título mundial. Mercedes expresó su enfado por lo sucedido y Hamilton prefirió guardar silencio durante varias semanas. La FIA abrió una investigación y confirmó errores en el procedimiento aplicado al final de la carrera.

Con el paso de los meses y los años, Hamilton ha intentado distanciarse lo máximo posible de los hechos, aunque reconoció en 2022 que fue un momento "desgarrador y devastador". Sigue sintiendo que vivió una injusticia, pero se mantiene orgulloso de la forma en que la afrontó, yendo a felicitar a Verstappen tras la llegada.

"¿Me robaron ? Obviamente", dijo el británico en una entrevista con la revista GQ. "Ya conoces la historia, pero lo realmente bonito de ese momento, lo que me llevé, fue que mi padre estaba conmigo. Y hemos pasado juntos por esta montaña rusa de la vida, con altibajos".

Lewis Hamilton con su padre Anthony tras la llegada del GP de Abu Dhabi 2021. Foto por: Zak Mauger / Motorsport Images

"El día que más me dolió, él estaba ahí, y la forma en la que me educó fue siempre mantenerse erguido, con la cabeza alta. Y, obviamente, fui a felicitar a Max, y no me di cuenta de las consecuencias que eso tendría, pero fui realmente consciente de que un mini-yo me estaba mirando."

"Fue el momento decisivo de mi vida. Realmente creo que lo fue, lo sentí. No sabía cómo iba a ser percibido. Es como si no lo hubiera visualizado. Pero era realmente consciente de ell : esos 50 metros que iba a recorrer iban a verme caer y morir, o levantarme de nuevo".

Eso ya es agua pasada, pero el dolor no ha desaparecido del todo para Hamilton: "Si veo imágenes, sigo sintiéndolo. Pero estoy en paz con ello".

Lo que Hamilton no sabía la noche de Yas Marina era que luego pasaría dos temporadas sin una sola victoria al volante de su Mercedes. Le sorprendió el apoyo inquebrantable que recibió durante aquellos difíciles campeonatos con la Flecha de Plata: "Mis seguidores están realmente ahí a muerte. Al principio no lo entendía : '¡Chicos, ya no gano nada !' Pero me he dado cuenta de que no es fácil identificarse con alguien que siempre acaba primero. Es inspirador".

