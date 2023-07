Hamilton: Algo "va mal" con el coche de Mercedes en Silverstone

Lewis Hamilton y su compañero de equipo George Russell llevaron a cabo un programa diferente al de otras escuderías en el primer día de acción, ya que evitaron utilizar el neumático blando en la primera práctica en el Gran Premio de la Gran Bretaña.

Sin embargo, después de optar por el compuesto más blando por la tarde, ninguno de los dos pilotos dio un gran paso adelante en el tiempo por vuelta, lo que les ha dejado confundidos sobre lo que está pasando. Hamilton terminó 15º en la FP2, con Russell tres puestos por delante en el 12º.

Hablando de su día, Hamilton dijo: "Estamos luchando contra lo mismo la mayor parte del tiempo. Es un coche difícil de pilotar.

"No importa lo que hagamos en la puesta a punto, sigue siendo un coche difícil de conducir. En una sola vuelta no he notado ninguna mejora entre los neumáticos, lo que demuestra que algo va mal. Nos falta algo.

"En la tanda larga no parecía ir tan mal, así que al menos eso es positivo".

Hamilton dijo que incluso el ritmo de la tanda larga no había sido claro de entender, sin embargo, porque sintió que el ritmo aumentó hacia el final de su stint.

"No me sentí particularmente bien, si soy realmente honesto, pero debe haber sido peor para otros porque no eran tan rápidos o potencialmente tenían más degradación", explicó.

"La última parte de mi carrera empezó a ser más consistente, por alguna razón. Podría haber sido el viento, podría haber sido el equilibrio, o yo acostumbrándome al equilibrio.

"En este circuito hay que intentar sopesar la balanza durante todo el recorrido y hacer concesiones aquí y allá. Hay un margen muy fino en la balanza y una ventana de equilibrio muy grande. Es un ir y venir, nunca está aquí y puedes conducirlo sin más.

"Es como de un extremo a otro del espectro, desde la frenada hasta la entrada en curva, hasta la mitad, hasta la salida de cada curva. Así que es una buena batalla".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell dijo que no había una explicación obvia para lo que había sucedido, ya que dijo que sería necesario un análisis más profundo de cara a la carrera del sábado.

"Definitivamente no fue nuestro mejor viernes", apuntó. "Creo que las condiciones serán diferentes mañana, pero tenemos que tratar de llegar al fondo de la cuestión, porque el ritmo y la FP1 parecían razonablemente buenos con el neumático medio.

"Pensábamos que con el blando íbamos bien. Pero en la FP2 no estábamos en ninguna parte. Así que tenemos que intentar entenderlo".

Hamilton dijo que el rendimiento de Mercedes se vio enturbiado aún más por el hecho de que tanto él como Russell parecían dispuestos a cambiar los reglajes y seguir lo que hacía el otro.

"George y yo estábamos hablando y él iba por un lado, él por aquí con el set-up, yo por aquí", explicó Hamilton.

"Me dijo: 'Estoy pensando en llegar donde estás tú, pero tu tiempo por vuelta es lento', y yo: 'Estaba pensando en llegar donde estás tú'. Pero intentaremos trabajar en ello esta noche.

"Mick trabajará en la simulación esta noche. Espero que se nos ocurra algo para mañana".

