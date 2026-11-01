Fórmula 1 GP de México

Hamilton: Su primera pole en F1 con Ferrari “me hace recordar cuando veía a Michael Schumacher”

El siete veces campeón del mundo dice que su pole en el Gran Premio de la Ciudad de México es una recompensa por la “confianza” que Ferrari ha depositado en él

Alex Harrington

Publicado: 1 nov 2026, 1:46

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Lewis Hamilton por fin puede decir que ha logrado la pole position con tres equipos diferentes después de que una vuelta fulgurante hoy le diera la pole para el Gran Premio de la Ciudad de México de mañana, su primera pole de gran premio con Ferrari. El siete veces campeón dice que le hizo volver a cuando veía a Michael Schumacher dominar con el equipo italiano.

Hamilton superó a su excompañero de equipo George Russell por apenas 0.009 segundos, con Charles Leclerc completando los tres primeros en el otro Ferrari.

Hablando en la rueda de prensa posterior a la clasificación, Hamilton admitió que había pasado tanto tiempo que apenas podía recordar su última pole.

“Ha pasado mucho tiempo desde que creo que me senté en este lugar. En realidad no recuerdo la última vez que tuve una pole. Y como emprender este viaje con Ferrari y todos los desafíos y altibajos que hemos tenido.”

Hamilton dijo que el resultado era una recompensa por la fe que Ferrari había mostrado en él, y que tenía un significado adicional por la historia del equipo con Schumacher.

“Creo que simplemente mi creencia en este equipo, creo que la oportunidad que me están dando y la confianza que han depositado y la fe que han depositado en mí también. Se siente genial poder recompensarlos con una pole.

“Y tener tu primera pole con Ferrari, quiero decir, vaya, simplemente me lleva de vuelta a ver a Michael conseguir todas esas poles cuando estaba con Ferrari, y todas esas victorias. Así que es muy, muy especial.”

Schumacher ganó cinco de sus siete títulos mundiales con Ferrari entre 2000 y 2004. Hamilton igualó después su récord de siete campeonatos en 2020 con Mercedes.

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La pole de hoy llegó después de un viernes difícil en el que Hamilton se vio obligado a detenerse en pista durante la FP2, perdiéndose su tanda larga con alta carga de combustible.

“Obviamente, cuando el coche se detuvo en pista y perdimos la tanda larga que todos pudieron hacer, pero simplemente seguir aferrándonos a esa esperanza de que algún día volveremos a la primera fila y a la P1 una vez que ajustáramos el coche,” dijo Hamilton.

“Fue una vuelta realmente, realmente limpia. La necesitaba porque, quiero decir, Charles, creo, estaba tres o cuatro décimas por delante en la primera tanda, y eso es una desventaja bastante grande para cerrar en tu última vuelta, pero sabía las áreas en las que podía mejorar.”

Hamilton ha soportado una primera temporada difícil con Ferrari en 2025, sin lograr subir al podio en un gran premio. Pero al llegar a México tercero en la clasificación de pilotos, ahora espera poder adelantar a Russell, que está apenas un punto por delante de él.

Nunca ha salido desde la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Obviamente, hay un tramo realmente largo hasta la curva 1. No creo que haya estado nunca en la pole aquí antes,” añadió.

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