Fórmula 1 GP de México

Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"

Lewis Hamilton se convirtió en el quinto autor de una pole position de mayor edad de la Fórmula 1 al lograr su primera pole con Ferrari en el Gran Premio de la Ciudad de México

Filip Cleeren

Publicado: 31 oct 2026, 22:57

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En el escenario de dos de sus siete celebraciones de campeonato mundial, Lewis Hamilton añadió otro capítulo más a su ilustre carrera en la Fórmula 1 y a su entrañable banco de recuerdos de México, uno que llevaba mucho tiempo pendiente.

Hamilton puso fin a la sequía de poles de Ferrari al conseguir para la Scuderia su primera pole de 2026, y en el proceso también logró la primera vestido de rojo, su primera pole desde el Gran Premio de Hungría de 2023. En el proceso se convirtió en el quinto piloto de mayor edad en lograr una pole, con 41 años y 297 días, quedando ahora situado entre Mario Andretti y Nigel Mansell en la lista histórica.

Después de que George Russell, de Mercedes, le quitara la pole provisional a Charles Leclerc con su último intento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Hamilton respondió con un primer sector apenas más rápido para arrebatarle la pole a su excompañero de equipo por un mínimo de 0.009s.

"Oh, hombre, no tengo palabras. Se siente especial estar en México y conseguir mi primera pole con Ferrari, y la número 105. Me gusta ese número", dijo Hamilton.

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La pole de Hamilton llegó después de perder un valioso tiempo en pista en la práctica del viernes por un problema en la unidad de potencia, que lo limitó a 13 vueltas en la FP2. Pero pese a ese contratiempo, el británico en realidad había quedado encantado con el comportamiento de su Ferrari en la superficie de gran altitud y bajo agarre, con apenas cambios mínimos de puesta a punto durante la noche.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ha sido un fin de semana realmente, realmente duro y desafiante", dijo.

"Obviamente, en la FP1. Llevábamos un rastrillo [aerodinámico], y obviamente luego tuvimos el problema de motor que sufrimos ayer, lo que significó que quedamos a contrapié. No pude hacer una tanda larga, pero hemos hecho un muy buen trabajo con la puesta a punto durante el fin de semana".

Cuando le dijeron que era el poleman de mayor edad de la F1 desde Andretti, lo que motivó comentarios sobre su longevidad, Hamilton respondió: "Oh, hombre, cuando hay voluntad, hay un camino. Todo está en la mente. Hago todas esas cosas distintas que uno puede hacer para intentar mantenerse joven y en forma.

"Pero amo lo que hago, y ese amor no se ha ido. Me despierto todos los días pensando en ello. Sueño con ello, y tengo este apoyo increíble en todo el mundo, estos chicos me mantienen en marcha, así que espero que estén contentos con eso hoy, y espero poder cumplir por ellos mañana"

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