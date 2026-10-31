Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de México

Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°

Lewis Hamilton ganó la pole position para el Gran Premio de México por solo nueve milésimas sobre George Russell, mientras que Charles Leclerc terminó tercero a 0s119. Franco Colapinto iniciará 12° y Checo Pérez lo hará desde el 21° lugar.

Federico Faturos

Publicado: 31 oct 2026, 22:16

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton obtuvo su primera pole position desde la temporada 2023 y la primera como piloto de Ferrari al liderar la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El siete veces campeón del mundo de F1 cerró un tiempo de 1m16s514 para relegar por solamente nueve milésimas a George Russell, de Ferrari.

Charles Leclerc, quien se había colocado en la pole provisoria tras la primera salida de la Q2, terminó tercero con 1m16s633, a 0s119 de lo hecho por su compañero de equipo, mientras que Max Verstappen terminó cuarto para Red Bull, a 0s178.

Kimi Antonelli, en el fin de semana en que puede coronarse campeón mundial, se ubicó quinto con el otro Mercedes a 0s193, seguido del McLaren de Lando Norris y del Red Bull de Isack Hadjar.

Los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad fueron octavo y noveno, con Pierre Gasly en la décima posición para Alpine.

Colapinto sale desde la sexta fila en el GP de México

Franco Colapinto clasificó en la 12.ª posición para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto argentino pasó la Q1 y luego arrancó la Q2 con una vuelta de 1m18s269, que mejoró a 1m17s640 en su intento final para terminar 12°, detrás del Audi de Nico Hulkenberg.

Oscar Piastri fue una sorpresiva eliminación en la Q2 después de cometer un error en su primera vuelta rápida y luego cerrar un tiempo que fue seis milésimas más lento que el de Colapinto, quejándose de falta de agarre en su McLaren.

Gabriel Bortoleto, que apenas había girado antes de la clasificación por problemas en su Audi el viernes en la FP2 y hoy más temprano en la FP3, fue 14°, delante del Haas de Oliver Bearman y del Williams de Carlos Sainz.

Checo Pérez arrancará 21° en su carrera 300 en F1

Sergio Pérez tomará la salida de su carrera 300 en la Fórmula 1 desde la 21.ª posición, delante de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.

El piloto mexicano se había perdido la última práctica libre por un problema en la unidad de potencia, pero así y todo superó a Bottas por siete décimas tras marcar un mejor tiempo personal de 1m19s105.

La primera fase de la sesión tuvo una bandera roja causada por un fallo mecánico que obligó a Fernando Alonso a estacionar su Aston Martin en la zona del estadio, lo que generó mucha bronca en el piloto español, ya que se venía mostrando competitivo en el fin de semana.

El tiempo marcado antes del inconveniente le permitió a Alonso clasificarse 18°, detrás del Williams de Alex Albon y delante de Ryo Hirakawa, que debutó en una clasificación en F1 tras tomar sorpresivamente el lugar de Esteban Ocon en Haas este sábado, y del otro Aston Martin de Lance Stroll.

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