Fórmula 1 GP de México

Los resultados completos de la clasificación del GP de México de F1 2026

Estos son los resultados completos (Q1, Q2 y Q3) de la sesión de clasificación para el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos

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Editado: 31 oct 2026, 22:23

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Sergio Perez, Cadillac Racing

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Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de México - Q3

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 20

1'16.514

  S 202.504 2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 20

+0.386

1'16.900

0.076 S 201.487 8 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 21

+0.515

1'17.029

0.129 S 201.150 9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 21

+0.603

1'17.117

0.088 S 200.920 10 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 20

+0.639

1'17.153

0.036 S 200.826 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de México - Q2

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 15

1'16.728

  S 201.939 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de México - Q1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 7

1'17.341

  S 200.338 2 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 Japan R. Hirakawa Haas F1 50   Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Ver los resultados completos

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