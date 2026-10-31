Fórmula 1 GP de México

Ocon rompe el silencio tras ser reemplazado en Haas y aclara qué sucedió en México

Esteban Ocon confirmó "una divergencia de puntos de vista" después de haber sido apartado por Haas en el Gran Premio de México. Quiere que ciertos rumores terminen rápidamente.

Basile Davoine

Editado: 31 oct 2026, 22:55

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Al término de una jornada sorprendente, durante la cual se filtró muy poca información, Esteban Ocon rompió el silencio. Reemplazado de urgencia en Haas F1 por Ryo Hirakawa para el Gran Premio de México, el francés quiso poner fin a ciertos rumores, entre ellos los que hablaban de un posible altercado físico con Ayao Komatsu.

El director de la escudería estadounidense se negó a hacer comentarios durante toda la jornada del sábado en México, mientras no se dio ninguna razón precisa para justificar la exclusión de Esteban Ocon. La única precisión aportada rápidamente por el equipo fue descartar cualquier problema de salud.

Al tomar la palabra en sus redes sociales, el piloto francés pidió que cesen los rumores infundados, al tiempo que confirmó que se produjo una "divergencia de puntos de vista" al término de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del fin de semana.

"Tras la reciente decisión de Haas F1 Team de confirmar que no participaré en el Gran Premio de México este fin de semana, deseo aportar oficialmente precisiones respecto de algunos artículos de prensa y especulaciones en torno a esta situación", escribió Esteban Ocon el sábado por la noche en sus redes sociales.

"Anoche, una divergencia de puntos de vista dio lugar a una discusión entre las partes involucradas. Si bien reconozco que ese intercambio efectivamente tuvo lugar, rechazo categóricamente las informaciones o acusaciones según las cuales se habría utilizado cualquier forma de violencia física para resolver una diferencia, cualquiera que fuera."

"Condeno firmemente la violencia en todas sus formas y estoy convencido de que los desacuerdos siempre deben resolverse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua."

"Pido respetuosamente que se evite toda especulación mientras este asunto está en proceso de resolución. Se comunicarán nuevas informaciones en el momento oportuno."

En esta instancia, la presencia de Esteban Ocon en Interlagos, y luego en los últimos Grandes Premios de la temporada, parece evidentemente incierta. El piloto francés, además, no tiene un asiento para la temporada 2027. Según la información de Motorsport.com, sin embargo, estaría cerca de encontrar un puesto de reserva en Aston Martin Racing.

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