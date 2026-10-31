Fórmula 1 GP de México

Ryo Hirakawa cree que podría haber llegado "fácilmente" a la Q2 en México

El reemplazante de Esteban Ocon clasificó 19° para su primer gran premio de F1, pero siente que podría haber logrado más

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 31 oct 2026, 23:47

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Ryo Hirakawa cree que habría llegado "fácilmente" a la segunda parte de la clasificación para el Gran Premio de Ciudad de México si no hubiera encontrado tráfico en su última vuelta de la sesión.

Hirakawa, que debutaba en la Fórmula 1 con Haas después de que Esteban Ocon fuera apartado de sus funciones como piloto en el equipo, había marcado un mejor primer sector personal y apuntaba a meterse en la Q2 a costa de Carlos Sainz.

El piloto japonés, dos veces ganador del World Endurance Championship, se encontró luego con Alex Albon y perdió tiempo en las curvas rápidas del sector dos, y después con Franco Colapinto en la parte final de la vuelta.

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Al reflexionar sobre su primera sesión de clasificación en F1, Hirakawa calificó la vuelta como "una lástima", ya que sentía que la evolución de la pista había sido lo suficientemente buena como para permitirle aparecer en la fase intermedia de la sesión.

"Tuve tráfico desde la curva 6 y también en las secciones de alta velocidad, así que perdí mucha carga aerodinámica", dijo Hirakawa.

"Podría haber estado, diría que fácilmente en la Q2, lo cual es una lástima muy, muy grande para mí, pero aun así es lindo estar aquí, así que no puedo quejarme demasiado.

"Con condiciones ambientales así, en cuanto deslizas sientes el precio en el sector 3. Necesitas empujar, pero al mismo tiempo tienes que gestionar un poco".

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa había estado en el auto para la FP1 y, antes de recibir el llamado para pilotar en las sesiones del sábado en lugar de Ocon, explicó que tuvo que abortar su habitual entrenamiento matutino para prepararse para el fin de semana. La mayor parte de su programa de FP3 se realizó pensando en la clasificación del sábado, lo que hace que el domingo sea en cierta medida una incógnita.

Dijo que su enfoque estaba simplemente en lograr una buena largada y pasar limpiamente por la primera curva, y no quiso entrar en si abandonaría su pelea por el título del WEC la próxima semana en la carrera final de Monza para correr en Brasil.

Hirakawa, junto con sus compañeros del Toyota #8 Sebastien Buemi y Brendon Hartley, lidera el campeonato con 25 puntos de ventaja sobre el trío del Toyota #7 hermano formado por Mike Conway (en su última participación antes de retirarse), Kamui Kobayashi y Nyck de Vries. Esto significa que el #7 necesitaría ganar y asegurar el punto disponible por la pole.

"Solo estoy enfocado en mañana, no hay nada que discutir sobre la próxima semana. Veamos qué podemos hacer mañana. [El plan es] una buena largada, una buena primera curva y muchas cosas nuevas, así que simplemente ejecutar y dar lo mejor de mí.

"Incluso probé detenerme en el box en la FP3 al inicio, pero va a ser diferente en circunstancias de carrera, aunque creo que debería estar preparado para ello.

"Manejé en la FP1, así que la experiencia ayudó mucho. No empezaba desde cero en la FP3, así que no creo que fuera así en mi caso".

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