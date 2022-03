Hamilton avisa: "No veo solución a corto plazo para Mercedes"

Cargar reproductor de audio

El inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 no está siendo simple para Lewis Hamilton, que sigue acusando los problemas que ha sufrido en las pruebas de la semana pasada en Bahréin. El piloto británico saltó a la pista de Sakhir con la esperanza de que Mercedes hubiera resuelto el efecto de porpoising del que tanto se quejó, pero parece que, a pesar de los esfuerzos por paliarlo, no han conseguido el objetivo para ser competitivos.

El siete veces campeón de F1 finalizó en la séptima plaza en la primera sesión de entrenamientos libres, y en la novena en la segunda práctica, a más de siete décimas y a un segundo respectivamente del tiempo más rápido.

Su compañero, George Russell, que se estrena como piloto oficial del equipo germano, fue cuarto en ambas sesiones, pero Hamilton no está preocupado por ello. Antes de la FP2 se vio al equipo instalando al Hamilton la misma configuración de fondo plano que llevaba Russell, y cuando se le preguntó por ello, el británico dijo: "No he estado mirando el coche de George".

"Estábamos probando cosas diferentes", continuó el de Mercedes. "No he siguiendo lo que él estaba haciendo, he estado intentando centrarme en los problemas que tengo por mi parte".

Hamilton hizo visibles las dificultades que está teniendo en este Gran Premio de Bahréin de 2022: "Hemos tenido pequeños problemas en el pasado, pequeños si se comparan con los de este año".

"Hemos tenido contratiempos mucho, mucho más pequeños, y esta temporada debemos enfrentarnos a unos más grandes. Todo lo que hagamos para intentar resolverlo no cambiará realmente, así que parece que llevará más tiempo, y no veo una solución a corto plazo", sentenció el inglés.

Mercedes deberá trabajar mucho más para resolver todo lo que no deja desatar todo el potencial del radical W13, que impresionó a todos en la primera jornada de test de pretemporada, pero que se fue desinflando según pasaban los días y no marcaba los mejores registros.

Los de Brackley esperan solucionar estos problemas que tanto les retrasan, pero parece que se han equivocado en el camino para desarrollar el monoplaza con el que buscan su noveno título de constructores consecutivo, algo que ninguna escudería ha hecho en la historia de la Fórmula 1.

Galería: Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Bahréin 2022

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 1 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 2 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 3 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 4 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 5 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 6 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 7 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 8 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 9 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 10 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 11 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 12 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 13 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 14 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 15 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 16 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Alex Albon, Williams FW44 17 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 18 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 19 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 20 / 43 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 21 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, en la rueda de prensa 22 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Nico Hulkenberg, Aston Martin, Alex Albon, Williams Racing, en la rueda de prensa 23 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 24 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 25 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 26 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 27 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 28 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 29 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, en la rueda de prensa 30 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Nico Hulkenberg, Aston Martin, Alex Albon, Williams Racing, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, en la rueda de prensa 31 / 43 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Nico Hulkenberg, Aston Martin, en la rueda de prensa 32 / 43 Foto de: FIA Pool Casco de Lewis Hamilton, Mercedes 33 / 43 Foto de: Lewis Hamilton Casco de Lewis Hamilton, Mercedes 34 / 43 Foto de: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes 35 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 36 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 37 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 38 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 39 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 40 / 43 Foto de: Erik Junius Lewis Hamilton, Mercedes 41 / 43 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 42 / 43 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 43 / 43 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images