Hamilton: quiero ganar ocho campeonatos, pero no es lo más importante

Aunque la escudería Mercedes tiene dificultades con el coche de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y está fuera de la carrera por el título, el siete veces campeón Lewis Hamilton ha declarado que no piensa dejar de competir tan pronto en la Fórmula 1 y se siente motivado para intentar batir otro récord, el de campeonatos ganados - actualmente comparte la marca de siete títulos con Michael Schumacher.

Sin embargo, Hamilton aún no ha ganado una carrera esta temporada, algo inédito en su carrera. Desde su debut en la F1, ha ganado al menos una prueba del campeonato -el año que menos ganó fue en 2013, precisamente en su primer año con Mercedes, en el que Hamilton sólo ganó una competencia.

Al ser preguntado por sus planes de futuro, Hamilton aseguró que el equipo con el que ha ganado seis, de sus siete títulos, forma parte de él y considera que ellos serán su última casa no solo en la Fórmula 1, sino también en su vida en cuanto al ámbito automotriz.

"Durante años han aparecido varias historias de mi jubilación. Me siento más saludable que nunca porque me concentro mucho en ello: me siento en forma. Me encanta lo que hago y no pienso dejar de hacerlo pronto”, dijo el británico.

"Mi objetivo siempre ha sido estar con Mercedes. Me encanta la larga colaboración que tenemos. Creo que nos estamos embarcando en un montón de cosas realmente positivas, no sólo en el deporte sino también fuera de él. Creo que hay mucho trabajo, mucho que conquistar juntos, así que quiero formar parte de ello”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alessio Morgese

"Creo que siempre estaré con Mercedes hasta el día de mi muerte. Siento que puedo correr un poco más".

A pesar de querer ganar más títulos, Hamilton asegura que la búsqueda de un impacto positivo en la gente a través de su fundación Mission 44 es tan importante como ganar más campeonatos. En cuanto a esas tareas, el siete veces campeón admite que son un reto.

"Sin duda, es un reto. Para mí, es simplemente ganar otro Campeonato del Mundo. Cada uno de ellos lo tomé como el primero, y la sensación de ganar el Campeonato del Mundo es única y especial a su manera”:

"Por supuesto, la idea de que ningún piloto en la historia ha pasado de siete, quieres intentar hacerlo. Pero creo que, a medida que te haces mayor, te das cuenta de que el viaje es la parte más importante y de lo que haces con toda la gente, y con toda la gente que traes contigo, y con toda la gente que intentas ayudar”.

"Hay una oportunidad de elevar a mucha gente, no sólo en su equipo, sino con el trabajo que estamos haciendo, con la Misión 44 - hay una visión mucho más grande de eso. Pero desde un punto de vista personal, ganar otro título mundial sigue siendo un objetivo. Estaré muy orgulloso de poder hacerlo para este equipo", concluyó el piloto con más victorias en la F1.