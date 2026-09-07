Hamilton reclama cambios en Ferrari tras el incidente con Leclerc en Monza: "Aquí no hay reglas"

El Gran Premio de Italia es probablemente el peor escenario para que se geste una disputa entre compañeros de equipo, pero eso es lo que ocurrió en Monza cuando Lewis Hamilton terminó en un distante sexto puesto después de que Charles Leclerc lo empujara a la grava en la primera vuelta.

Leclerc luego se salió de pista y golpeó contra las defensas de la curva Parabolica a alta velocidad al final de la segunda vuelta, provocando una bandera roja. El resultado del fin de semana fue que Hamilton perdió más terreno frente a los compañeros de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, en la lucha por el título, mientras Ferrari cayó a 122 puntos de Mercedes en la clasificación de constructores.

Antonelli está ahora 66 puntos por delante de Russell y 76 por delante de Hamilton, mientras Leclerc ocupa el quinto lugar, a 112 puntos de Antonelli.

Hamilton ha sido crítico con la ejecución de Ferrari en varias ocasiones este año, especialmente al gestionar órdenes de equipo en escenarios en los que los pilotos llevan estrategias diferentes. En el GP de Países Bajos, sintió que se dejó escapar un podio cuando el equipo pareció vacilar sobre cómo hacer que Leclerc le dejara paso en un momento en que Hamilton rodaba más rápido con neumáticos más frescos.

Hamilton claramente siente que debería haber tenido prioridad, dado que está más cerca de los pilotos de Mercedes que Leclerc en el campeonato de pilotos, pero la oportunidad se ha escapado.

Hamilton habló con franqueza sobre sus posibilidades en el campeonato después de terminar sexto en Monza. Photo by: Getty Images

"Creo que desde hoy hemos perdido muchísimo terreno con ellos [Mercedes] en puntos", dijo a los medios, incluido Motorsport.com, en Monza.

"Es demasiado tarde para que lleguen esas decisiones. Llegan muchas, muchas semanas tarde.

"Todo lo que puedo hacer es intentar presentarme. Mañana por la mañana me levantaré y daré lo mejor de mí. En última instancia, hoy me siento enormemente destrozado por los tifosi, que vinieron a apoyarnos hoy.

"Los chicos de la fábrica, que de verdad, de verdad lo están dando todo. Sabes, ayer realmente no ejecutamos tan bien. Creo que hoy pasó lo mismo.

"Es duro. Estoy dando todo lo que puedo, pero a veces simplemente no es suficiente. Necesitas que todas las demás cosas encajen.

Puede que Ferrari no haya tenido un coche lo bastante rápido para luchar por la victoria absoluta en Monza, pero hizo innecesariamente difícil la tarea de maximizar su potencial. Durante toda la clasificación tuvo dificultades para organizar a sus pilotos para que se dieran rebufo mutuamente – esencial en este circuito, dado el número de rectas – hasta el punto de que Hamilton estuvo a punto de quedar eliminado en la Q2.

En su primera salida de la Q3, Hamilton fue enviado tarde desde boxes, por lo que le costó tomar rebufo de los coches de delante. Sí obtuvo un rebufo de Leclerc en su segunda salida y se alineó justo detrás de su compañero en la parrilla, al ser ascendidos al tercer y cuarto puesto por la sanción a Oscar Piastri por obstaculizar a Liam a Lawson.

En el inicio de la carrera, Hamilton pareció poner el morro por delante en la línea interior hacia la curva 1, y luego seguía por delante en la curva 2, pero Leclerc lo empujó hacia afuera, sobre la grava. Leclerc mantuvo el tercer puesto mientras Hamilton cayó al 10º.

Después de la carrera, Leclerc enmarcó el incidente en términos de responsabilidad mutua, diciendo: "fuimos demasiado lejos". Pero Hamilton lo vio de otra manera, aunque tomar la línea interior en la primera parte de esta chicana tiende a colocar al piloto en la línea exterior para la curva a izquierdas que sigue, invitando a colisiones como esta.

Lewis Hamilton cayó al décimo lugar tras el incidente con Charles Leclerc en Monza. Photo by: Getty Images

"Yo iba por delante en la curva 2. En el vértice, iba por delante. No hubo ningún 'nosotros' en eso.

"Mira, yo no corro sucio. Siempre he corrido de forma limpia y justa y siempre he dejado espacio.

"He llegado al equipo e intentado ser respetuoso con el espacio y, desde luego, no poner al equipo en peligro. Me mantengo en eso y todo lo que puedo decir es de mi parte. Tienes que hablar con Fred [Vasseur, jefe de equipo] sobre la otra parte y las decisiones que se toman ahí.

"En última instancia viene de arriba. Las decisiones se van filtrando hacia abajo. Empieza con Fred.

"Solo puedes decir hasta cierto punto, empujar hasta cierto punto y gritar desde la cima de la montaña hasta cierto punto. Ayer dije que tenemos que mirar cómo nos comunicamos. Si seguimos viajando por el mismo camino, obtenemos el mismo resultado.

"Seguimos obteniendo el mismo resultado. Tenemos que cambiar cosas porque no nos está ayudando a avanzar. Creo que son receptivos a ello y lo trataremos en privado durante los próximos, probablemente no la próxima semana, pero en particular después de la próxima carrera, para intentar ver cómo podemos hacer que las cosas sean diferentes a nivel procedimental, de modo que no pueda volver a ocurrir lo mismo.

"Creo que los chicos de la fábrica están haciendo un trabajo realmente estupendo. No estamos ejecutando de forma tan limpia como podríamos. Desde luego, no tan bien como lo hacen ahora los otros equipos. Pero en algunos momentos de la temporada sí lo estábamos."

Ejecutar órdenes de equipo es una propuesta complicada para Ferrari, dado el estatus de Leclerc dentro de la organización. Se entiende que su entorno fue clave en el nombramiento de Vasseur, tras convencer a la alta dirección de que era necesario un cambio de régimen cuando Mattia Binotto era jefe de equipo.

Pero si los compañeros de equipo se quitan puntos entre sí, el daño puede ir más allá de la carrera por el título de pilotos. El trofeo de constructores puede ser menos importante para los aficionados, pero el orden de ese campeonato determina la parte de los ingresos comerciales que corresponde al equipo. Por tanto, la indisciplina puede tener un efecto directo en el balance.

"Creo que se reduce a las reglas de enfrentamiento", dijo Hamilton.

"Cuando estaba en Mercedes, teníamos una regla de enfrentamiento por escrito. En realidad nunca lo tuvimos demasiado mal. Quizá momentos conmigo y Nico [Rosberg] un par de veces. Pero la mayoría de las veces fue bien.

"Aquí no hay reglas."