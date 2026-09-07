El misterio detrás del incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza

No hay nada particularmente nuevo en la forma en que Charles Leclerc y Lewis Hamilton se comportaron dentro y fuera de la pista el domingo, ni en la historia de la Fórmula 1 ni en el automovilismo en general.

Los roces entre compañeros de equipo han alcanzado, en algunos casos, niveles de tensión que hacen que lo ocurrido entre los dos pilotos de Ferrari en Monza parezca relativamente menor. Pero en este caso particular, algo no termina de cuadrar. Quizá hay algo que se nos escapa, porque de lo contrario sigue siendo difícil de entender.

Los grandes incidentes del pasado entre compañeros de equipo considerados "pilotos de élite" siempre han tenido un objetivo claro.

Ayrton Senna y Alain Prost, Nigel Mansell y Nelson Piquet, Mark Webber y Sebastian Vettel, Nico Rosberg y Hamilton: todas estas parejas se convirtieron en rivales feroces cuando tenían un coche capaz de luchar por el campeonato del mundo; cuando, en otras palabras, el éxito dependía casi por completo de su capacidad para batir al piloto al otro lado del garaje.

Tomemos el ejemplo más reciente. En 2013, el primer año de Hamilton en Mercedes, el coche permitió a Lewis ganar una carrera, mientras que Rosberg terminó la temporada con dos victorias. El W04 no era un coche ganador del campeonato, y la relación entre los dos pilotos de Mercedes siguió siendo excelente. La temporada siguiente, con la llegada de la formidable primera unidad de potencia híbrida de Mercedes, las cosas cambiaron drásticamente.

De repente, el mayor premio estaba en juego, y la pareja pasó de comer pizza juntos en Mónaco a una intensa rivalidad deportiva que se extendió mucho más allá de la pista.

Con Leclerc y Hamilton, el motivo es un misterio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vale la pena subrayar que lo que ha ocurrido entre los pilotos de Ferrari no es comparable con los ejemplos anteriores. Diga lo que diga Ferrari públicamente sobre sus ambiciones —entre otras cosas para mantener alta la motivación tanto en la pista como en la fábrica—, es difícil creer seriamente que sus pilotos estén luchando actualmente por el título mundial. Los números lo dicen, al igual que la historia de esta temporada.

Tampoco hay un futuro que asegurar ni un estatus contractual por el que luchar. Ambos tienen las mismas oportunidades, y ambos tienen sus planes para 2027 resueltos desde hace tiempo. Y ambos, al fin y al cabo, están lo bastante bien pagados como para que resulte bastante inapropiada una broma escuchada ayer en el paddock de Monza: no, esto definitivamente no es un caso de dos personas peleándose por migajas.

Y ese último punto es importante: en última instancia, a ambos les paga Ferrari para rendir para Ferrari. Son pilotos consagrados, de quienes cabría esperar un enfoque que siempre tenga en cuenta los intereses del equipo, especialmente cuando no tienen un coche capaz de hacer que una lucha por el campeonato del mundo sea una perspectiva realista.

Hamilton pasó todo 2025 tragándose su frustración, incapaz de producir el nivel de rendimiento que su compañero de equipo entregaba de forma constante. Tras haber recuperado su ritmo, probablemente esté disfrutando de la oportunidad de demostrar algunas cosas, a todos, Leclerc incluido.

Leclerc, mientras tanto, vio cómo su estatus crecía considerablemente el año pasado después de superar de forma constante al siete veces campeón del mundo. Apenas 12 meses después, la situación ha cambiado, con Hamilton ahora cómodamente por delante de él en la clasificación del campeonato.

Pero la necesidad de demostrar tu valía frente a tu compañero de equipo suele ser más acuciante ante los medios, donde un podio puede definir toda una temporada y el futuro de un piloto rara vez está garantizado. Batir a tu compañero de equipo a cualquier precio puede ser una prioridad para alguien que lucha por conservar su asiento, no para dos estrellas consagradas cuyos futuros ya están asegurados.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Ahora la pelota está en el tejado de Fred Vasseur. El jefe de equipo de Ferrari se reunió con ambos pilotos en su oficina en Monza antes de la carrera, pero parece que podría ser necesaria una segunda reunión.

El principio es simple: los intereses del equipo deben estar por encima de las ambiciones individuales. Especialmente cuando el premio por el que luchan no es un campeonato del mundo.

Una rivalidad puede ser un activo cuando empuja a un equipo hacia el éxito. Pero cuando no hay un campeonato del mundo en juego y empieza a ir en contra de los intereses del equipo, no se convierte en nada más que otro problema, y Ferrari ya tiene suficientes de esos.