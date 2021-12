Hamilton: Red Bull es rápido a una vuelta en Arabia

Lewis Hamilton logró el mejor tiempo del viernes del Gran Premio de Arabia Saudí durante la segunda práctica libre, la primera desarrollada en la noche en esta nación con el debut de la Fórmula 1 en ese país.

El siete veces campeón del mundo y piloto de Mercedes detuvo los cronómetros en un tiempo de 1m29.018s para superar por 0.061 segundos a su compañero Valtteri Bottas, esto luego de 22 vueltas al trazado callejero.

El tiempo de Hamilton fue 0.195 segundos más veloz que el mejor establecido por su rival por el campeonato de pilotos, Max Verstappen, cuarto de la sesión y superado por el francés Pierre Gasly, competidor de AlphaTauri.

Pero los mejores tiempos de los dos pilotos de Mercedes y Verstappen se obtuvieron con el compuesto medio, y no con el blando que no ofrecía la mejora que todos esperaban, esto porque parece no ser el ideal para las zonas de alta velocidad de la pista, un circuito donde el promedio obtenido por Hamilton en la noche fue de 249 km/h.

“Es un circuito rápido, increíblemente rápido y con mucho agarre también. Pero es muy bonito, una vez que coges el ritmo es una pista preciosa”, señaló el inglés.

“El neumático blando es probablemente un poco demasiado blando para las secciones de alta velocidad. Parece que el neumático está cediendo un poco. Sigue siendo emocionante intentar dominar los neumáticos”, apuntó el segundo de la clasificación del campeonato de pilotos que ve una diferencia menor entre el neumático medio y el duro, e incluso una ventaja sobre el más suave de la gama ofrecido por Pirelli para esta carrera.

Las chispas salen del coche de Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Max utilizó el neumático duro al principio, en la primera práctica, y fue más rápido que el blando”.

De cara a la clasificación, el piloto de Mercedes considera que la clave estará en el tráfico, el cual resulta mayor que otros circuitos callejeros y con una velocidad de aproximación a un coche rival más alta, lo cual obliga a redoblar los esfuerzos para evitar un incidente.

“Sí (el tráfico) es definitivamente mucho peor que muchos de los lugares que visitamos, tipo Mónaco. Pero además las velocidades al alcanzar otros coches, definitivamente es como llegar un poco a una zona de peligro”.

Al hablar sobre las condiciones en las que llega Mercedes para definir la parrilla, Hamilton pone de nuevo la etiqueta de favorito en Red Bull Racing.

“Desde el momento en que salimos, no fuimos mucho más rápidos en esta sesión (la segunda práctica) y creo que es muy parecido, el ritmo de la tanda larga fue bastante similar. Pero por lo demás todo ha ido decente. Hemos probado un par de cosas diferentes con la configuración”.

“Definitivamente no estamos en una mala posición, pero como he dicho, en una sola vuelta ellos (Red Bull) son bastante rápidos. Así que tenemos que trabajar un poco”.

“No sé, no somos rápidos a una vuelta, diría que en comparación con los demás, pero en tanda larga no está mal”.

“En general estoy contento (con la configuración), hemos hecho algunos cambios entre sesiones. No estoy seguro de con cuál quiero quedarme. Estudiaremos esta noche y trabajaremos con los chicos de la fábrica para asegurarnos de que mañana tenemos la configuración adecuada”, finalizó.