Hamilton revela como alejarse de la F1 le ayudó para 2022

Lewis Hamilton ha dicho que está "más fresco que nunca" de cara a la nueva temporada de Fórmula 1 después de haber dejado de pensar en la categoría durante las vacaciones de invierno. El siete veces campeón se tomó un "descanso" de todas las apariciones o compromisos públicos tras perder el título de 2021 ante Max Verstappen en Abu Dhabi.

El piloto de Mercedes estaba "desilusionado" con la división por los acontecimientos en Yas Marina y las decisiones del ex director de carrera Michael Masi. Sin embargo, reiteró que nunca se planteó seriamente abandonar por lo que se enfocó en el regreso al coche que se dio el mes pasado cuando condujo el W13 en los primeros días de pretemporada.

A sus 37 años, Hamilton se acerca al final de su carrera en la F1, pero ha dicho que se siente en plena forma mientras busca un octavo campeonato que lo pondría en la cima en cuanto a esta departamento.

De cara a la nueva temporada, explicó cómo pensó en su futuro durante el parón y el tiempo que estuvo alejado de la F1, pero no vio ninguna razón para dar un paso atrás mientras seguía en su mejor momento. Además, reveló que el "nuevo comienzo" le ha beneficiado.

"Para los que tienen mi edad, creo que al final de cualquier campeonato es natural que piensen en el futuro", dijo. "Estás reflexionando sobre los próximos pasos y sobre cuáles son los correctos y qué es lo mejor para ti en términos de felicidad general. Así que siempre evalúo todas mis opciones".

"Aun así, me he comprometido con el equipo y, al fin y al cabo, me encanta lo que hago. Me encanta formar parte del equipo, trabajar con todos, y lo he dicho muchas veces, hacia un objetivo común".

"Siento que estoy en mi mejor momento. Entonces, ¿por qué tendría que jubilarme? Hay muchas maneras diferentes de volver a centrarme y yo diría que estas [vacaciones] han sido una de las mejores que he experimentado. Hoy estoy más fresco que nunca".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alessio Morgese

Hamilton estuvo ausente de todas las redes sociales tras su derrota del título en Abu Dhabi hasta unos días antes de la presentación del coche de Mercedes a mediados de febrero.

El siete veces campeón admitió que la F1 era "definitivamente la última cosa de la que quería hablar con alguien" durante el descanso, ya que priorizaba pasar tiempo con su familia.

"Por supuesto que hablo con mi padre de estas cosas, porque es algo que empezamos juntos", comentó el británico. Sin embargo, normalmente se trataba de estar presente, vivir el momento y crear recuerdos. Sé que a veces en la vida nos centramos tanto y nos atascamos en ciertas cosas como el trabajo que nos olvidamos de eso".

"Fue un gran momento de descanso, el mejor que he tenido con mi familia", concluyó.

Después de realizar los tres días de pruebas en Barcelona el mes pasado, Hamilton regresará a la cabina del Mercedes W13 la próxima semana cuando las sesiones de Bahrein comiencen el 10 de marzo.

Al cierre de la pretemporada le seguirá el GP del mismo país, que abre el campeonato de 2022, el 20 de marzo.