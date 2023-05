Hamilton explica cómo es su equipo tras la salida de Angela Cullen

Cullen, que era un miembro clave del equipo de apoyo de Hamilton como su fisioterapeuta y asistente, abandonó su puesto a principios de temporada.

Sus funciones se reparten ahora entre dos nuevos fisioterapeutas, aunque gran parte de la red de apoyo de Hamilton sigue siendo la misma entre bastidores.

Hamilton y Cullen siguen en contacto para planificar "la próxima divertida aventura", y el siete veces campeón del mundo añadió que esperaba que pudieran escalar juntos el Everest en el futuro.

"Tengo una configuración ligeramente diferente, el papel (de Angela) se reparte entre dos personas", explicó.

"El resto de mi equipo es el mismo. Ange y yo estuvimos hablando el otro día, estamos en contacto constantemente".

"Siempre vamos a estar en la vida del otro, siempre esperando la próxima divertida aventura, ya sea paracaidismo, ya sea escalar el Everest juntos en algún momento, probablemente... quién sabe. Y seguir apoyándonos mutuamente en nuestros viajes".

"El equipo que tengo ahora es genial. Uno de los chicos, Steve-O, ha estado conmigo desde mi primera carrera en McLaren, también vino aquí cuando me trasladé de McLaren como mi técnico de la caja de cambios. Después ha desempeñado diferentes funciones y ahora me está ayudando".

"Por lo demás, estoy trabajando con alguien en mi entrenamiento, ella está aquí, Kylie. Y también tengo aquí a Santi, a Penni. Tengo una gran estructura de apoyo".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, en la parrilla con Angela Cullen, fisioterapeuta, Mercedes AMG

Preguntado por su longevidad en la F1, Hamilton explicó que, aunque gran parte de su capacidad para seguir rindiendo en el campeonato se debía al entrenamiento y la dieta, consideraba que la voluntad de seguir haciendo sacrificios también lo beneficiaba.

Añadió que, en comparación con sus primeros años en el campeonato, se siente mucho más hábil a la hora de priorizar la recuperación entre carreras, sobre todo con el apoyo del personal de preparación física que le rodea.

"Mi recuperación es mejor porque estoy más centrado en la recuperación de lo que lo estaba antes", dijo.

"Cuando tenía 22 años, no me centraba en la recuperación. Ni siquiera sabía nada sobre la recuperación. Me iba a casa, probablemente a comerme una pizza, sin saber lo que tenía que hacer al día siguiente".

"En cuanto a la recuperación, no tenía a ningún especialista a mi alrededor que me ayudara".

"Tenía un fisioterapeuta, pero no hacíamos mucho. Hacíamos algo de entrenamiento juntos, nadábamos juntos, pero por lo demás no tenía todos los detalles sobre cómo comer, cómo reponer el líquido que pierdes, estiramientos, todas esas cosas".

"Por aquel entonces no lo hacía. Pero quiero decir que no sé si aquellos pilotos de entonces estaban tan en forma, así que probablemente se caían más que nosotros porque entrenamos mucho más que ellos entonces".

