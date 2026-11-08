Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Hamilton y Verstappen advierten de remontadas difíciles en el GP de Brasil de F1
Lewis Hamilton y Max Verstappen esperan que adelantar sea más difícil en el Gran Premio de Brasil
Lydia Mee Isa Fernandes
Publicado: 8 nov 2026, 0:56
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton y Max Verstappen esperan que adelantar sea mucho más difícil en Interlagos que en temporadas anteriores, mientras se preparan para salir desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Brasil del domingo.
Ambos pilotos han montado nuevos componentes de la unidad de potencia en Brasil, superando su asignación para la temporada. Como resultado, Hamilton y Verstappen saldrán 20.º y 21.º en la parrilla, respectivamente, con solo el Cadillac de Sergio Pérez detrás de ellos en 22.º lugar.
Interlagos ha sido durante mucho tiempo un circuito donde adelantar ha sido relativamente fácil. Tanto Verstappen como Hamilton han ganado en el circuito saliendo desde muy atrás en la clasificación: Hamilton desde el 10.º puesto en 2021 y Verstappen desde el 17.º en 2024. Pero con la desaparición del DRS bajo el reglamento de 2026 y el nuevo modo de adelantamiento, ambos creen que esto podría dejar de ser así.
"Va a ser un poco más difícil adelantar", dijo Verstappen a Sky Sports F1 después de la sesión de clasificación pasada por lluvia.
"El modo de adelantamiento realmente no hace mucho por aquí. Todos están agotando su batería desde la última curva hasta la curva 1. Todos tienen las alas abiertas.
"Así que el efecto va a ser menor de lo normal. Y eso hará que sea un poco más difícil adelantar una vez que llegues a los coches que tienen un tiempo de vuelta similar. Los primeros coches no son un problema, pero luego los otros serán un poco más difíciles".
Hamilton añadió al hablar con los medios: "Creo que [será] más difícil. Porque por aquel entonces teníamos, obviamente, una recta muy larga. Y si te acercabas, tenías el DRS y quizá un coche no lo tenía.
"Porque ahora todo el mundo simplemente abre sus alas, creo que adelantar será muy, muy, muy difícil. No estoy seguro de que vayan a ver el mismo tipo de carreras que han visto en el pasado. Pero quizá las condiciones de mojado cambien eso".
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