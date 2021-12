Hamilton: "Verstappen superó los límites en Arabia"

Hamilton ganó el Gran Premio inaugural de Arabia Saudita tras una tensa lucha con Verstappen en el circuito urbano de Yeda, lo que los dejó empatados en puntos antes del final de la temporada en Abu Dhabi.

Verstappen llevó ancho a Hamilton en dos ocasiones en la curva 1, lo que provocó que la FIA le ordenara dos veces que le devolviera el lugar

La primera devolución ocurrió durante el segundo período de bandera roja, mientras que la segunda llegó en la vuelta 37, cuando Verstappen redujo la velocidad antes de la última curva y Hamilton lo tocó desde atrás, dejando al coche de Mercedes con daños en el alerón delantero.

Verstappen recibió finalmente una penalización de cinco segundos por el segundo de los incidentes de la curva 1, ya que se consideró que se había salido de la pista y había ganado ventaja. Al final cedió el liderato a Hamilton, y acabaría a más de 11 segundos en segunda posición.

"Para mí, realmente tengo que tratar de mantener la calma ahí fuera, lo que fue realmente difícil de hacer", dijo Hamilton después de la carrera.

"He corrido con muchos pilotos a lo largo de mi vida. En 28 años, me he encontrado con muchos personajes diferentes. Y hay algunos en la cima que son como, sobre el límite. Las reglas no se aplican o no piensan en las reglas".

"Hoy sólo traté de hablar en la pista, mantener mi coche entre las líneas blancas y hacerlo de la manera correcta".

Preguntado por si Verstappen era uno de esos pilotos que se pasó del límite, Hamilton respondió: "Está por encima del límite, seguro".

"He evitado colisiones en muchas ocasiones con él. No me importa por lo general ser el que hace eso. Porque vives para luchar otro día, lo que obviamente hice".

Verstappen y Hamilton han tenido contacto en varias ocasiones esta temporada, incluyendo fuertes choques en Monza y Silverstone.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton dijo inmediatamente después de la carrera en el parque cerrado que no entendía el repentino frenazo de Verstappen al intentar dejarlo pasar.

"No recibí la información, así que no entendí realmente lo que estaba pasando", dijo Hamilton luego en el corralito de medios.

"De repente empezó a frenar y luego a moverse un poco. Yo pensaba: '¿está tratando de jugar algún tipo de táctica loca? No lo sé'".

"Pero entonces, de repente, el mensaje comenzó a llegar, justo cuando él frenaba, él golpeó los frenos tan fuerte, y casi fui completamente contra su parte posterior".

"Para él, no importa si no terminamos los dos. Para mí, los dos tenemos que terminar. Pero será interesante ver qué pasa".

Aunque los pilotos están empatados en puntos de cara a Abu Dhabi, Verstappen es el líder porque tiene una victoria más que Hamilton en la temporada.

De cara a la última carrera, Hamilton dijo: "Personalmente estoy tranquilo. Me siento como si estuviera en un ring de boxeo, y estoy listo para ir".