Marko: "Aunque a muchos les gustaría, ¡todavía no estoy en la tumba!"

La Fórmula 1 ha sumado cada vez más grandes premios en los últimos años, una tendencia que continuará en la próxima temporada con la incorporación de nuevas carreras, lo que promete llevar el calendario al máximo histórico de 24 citas.

Esto hace que la exigencia sea muy grande para quienes forman parte del Gran Circo, ya sea pilotos, mecánicos, dirigentes o miembros de la prensa, entre otros. Sin embargo, Helmut Marko, a sus 79 años, acude a todos los grandes premios y la situación parece no molestarle. Por el contrario, asegura que no piensa alejarse en el corto plazo, si bien aclara que económicamente podría hacerlo sin problemas.

"Aunque a muchos les gustaría, ¡todavía no estoy en la tumba! Estoy en buena forma mental y física. Haré esto mientras lo disfrute. Soy económicamente independiente y no tendría que hacer este trabajo. Si me queda bien, me queda bien", dijo el asesor deportivo de Red Bull en una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com.

Preguntado si tiene intenciones de jubilarse en algún momento, el austriaco indicó que tiene mucho por hacer más allá de sus obligaciones en la Fórmula 1.

"Tengo una cartera inmobiliaria bastante amplia de la que ocuparme. Restauraciones, desarrollos y cosas así. Está orientada al comercio, pero en lugares pintorescos, o en edificios antiguos e históricos. La mayoría de los edificios son emblemáticos. No voy a entrar en el shock de la jubilación ni voy a alimentar a las palomas. También tengo muchos proyectos fuera del automovilismo", explicó.

¿Cómo es un día en la vida de Marko fuera de la Fórmula 1?

Fuera del ajetreado calendario de la máxima categoría, Marko cuenta que tiene una rutina bien marcada cuando no se encuentra en una pista de carreras supervisando el trabajo de Max Verstappen y Sergio Pérez.

"Empiezo temprano y estoy en la oficina a las 7:00 como máximo. Tengo gente eficiente y joven. También contrataciones laterales. Así que hasta el mediodía estoy en la oficina. Luego voy a las obras y superviso las cosas allí o voy al bosque", dijo.

"Tengo un bosque mixto con árboles valiosos. Cerezo, nogal, roble, la proporción es superior al 20%. Estiria es la provincia con mayor densidad forestal de Austria, pero la proporción de madera de valor es sólo del siete, ocho por ciento de media", explicó.

"Luego, por la tarde, vienen las llamadas individuales. Así son los seis o siete días de la semana. Pero ya no hago entrevistas de trabajo para mis hoteles, por ejemplo. Ese es mi equilibrio entre trabajo y vida fuera del mismo".

Y por si alguien se lo preguntaba, Marko reveló que no prepara sus comidas diariamente: "Desayuno en mi hotel, que está al lado de mi oficina, y para cenar voy a un restaurante", finalizó.

