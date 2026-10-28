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Helmut Marko invierte en una start-up de inteligencia artificial tras su salida de Red Bull F1

Helmut Marko, antiguo asesor de Red Bull, ha invertido en una start-up austriaca dedicada a la inteligencia artificial

Lydia Mee

Publicado: 28 oct 2026, 6:05

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Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Helmut Marko, antiguo asesor de Red Bull en materia de deportes de motor, se ha convertido en inversor de una start-up austriaca dedicada a la inteligencia artificial que permite a las personas dejar mensajes personales para que se entreguen a sus seres queridos tras su fallecimiento.

Este hombre de 83 años, que dejó su cargo en la escudería de Milton Keynes al final de la pasada temporada tras más de dos décadas en la empresa, fue presentado como inversor de Lebensstimmen GmbH en un acto de presentación celebrado en el hotel Mandarin Oriental de Viena el 20 de octubre.

La empresa, con sede en Graz, que operará a nivel internacional bajo el nombre de Words That Remain, describe su plataforma como una forma de planificación digital para el final de la vida. Los usuarios graban o escriben mensajes en vida, que luego se transmiten a los destinatarios elegidos tras su fallecimiento.

La empresa también ofrece una herramienta para ayudar a las familias en duelo a redactar sus propias palabras y ha lanzado un "orador fúnebre" basado en IA llamado "Fabertar", desarrollado junto con Toni Faber, párroco de la catedral de San Esteban de Viena. Lebensstimmen afirma que el "Fabertar" está claramente identificado como IA y no está diseñado para sustituir a los sacerdotes ni a los oradores, sino para ayudar cuando no hay nadie disponible.

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Marko, quien creó el programa juvenil de Red Bull y contribuyó a la formación de los cuatro veces campeones Sebastian Vettel y Max Verstappen, relacionó la inversión con su trayectoria en el mundo del automovilismo.

"El automovilismo nunca se dejó al azar; se mejoró gracias al valor de utilizar constantemente nuevas tecnologías en beneficio de las personas. Esa es exactamente la actitud que reconozco en Lebensstimmen", afirmó Marko en el comunicado de prensa.

La empresa fue fundada por Philipp Berkessy, Markus Pinter y Lukas Stern, y tiene previsto lanzar su plataforma de forma completa en Austria y a nivel internacional en el primer trimestre de 2027.

"Cada persona tiene palabras que deberían perdurar. Con Lebensstimmen, hacemos que la planificación del final de la vida sea, por primera vez, personal, digital y jurídicamente segura. Hoy comienza una nueva cultura de la despedida, y comienza en Austria", afirmó Berkessy.

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