En los últimos días se ha especulado mucho con la posibilidad de que Daniel Ricciardo regrese a la parrilla de Fórmula 1 para AlphaTauri después de que el rendimiento de Nyck de Vries en las primeras carreras dejara bastante que desear.

F1 Insider se puso en contacto con el asesor deportivo del equipo, Helmut Marko, quien dio al holandés una noticia relativamente buena: "No pasará nada en las próximas tres carreras. Hemos hablado con De Vries y piensa como nosotros: necesitamos más de él".

"La distancia con su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, que está haciendo un gran trabajo, es demasiado grande. Para decirlo en términos futbolísticos, Nyck recibió una tarjeta amarilla, pero la roja sigue en nuestro bolsillo. Si su rendimiento mejora, no haremos ninguna sustitución", expresó el asesor de Red Bull Racing y quien, por mucho tiempo, ha estado a cargo del programa de desarrollo de pilotos.

Ricciardo no sería la primera opción de AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing piloto reserva Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ante los rumores de que Daniel Ricciardo tomaría el asiento de De Vries ante sy bajo rendimiento, Helmut Maro ha sido claro. Si hicieran un cambio, el expiloto también dijo que el australiano no sería su primera opción: "Si ocurriera lo peor, confiaríamos en nuestros sustitutos. Concretamente Liam Lawson y Ayumu Iwasa. Ricciardo no está en la foto".

Marko no es el único que piensa que Red Bull no debería confiar en Ricciardo, ya que el antiguo propietario del equipo, Eddie Jordan, criticó duramente al australiano quien regresó a la casa de Milton Keynes tras dos temporadas en las que no rindió lo esperado en McLaren.