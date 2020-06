Holanda 1971, el último podio de Pedro Rodríguez en la F1

Cuando Sergio Pérez ascendió al podio del Gran Premio de Malasia 2012 en apenas su segunda temporada en la Fórmula 1 terminó con una sequía de 41 años desde que un mexicano estuvo en el top tres de un gran premio.

Tal vez era el destino o solo fue casualidad, pero las condiciones en que el piloto de Sauber logró su segundo lugar tuvo tres similitudes con la última vez que Pedro Rodríguez hizo lo propio.

La primera fue que tanto Checo como Pedro finalizaron detrás de un Ferrari, (Alonso con Pérez y Jacky Ickx en el caso de Rodríguez). Lo segundo fue que ambos consiguieron el segundo puesto.en esa carrera Lo último es que los grandes premios de Malasia 2012 como el Holanda 1971 estuvieron marcados por la lluvia, donde el talento de ellos, bajo estas condiciones, brilló.

Pedro Rodríguez, BRM P160, Jo Siffert, BRM P160 Photo by: Motorsport Images

El último podio de Rodríguez

El GP de Holanda era la cuarta fecha del calendario 1971. El británico Jackie Stewart lideraba el campeonato gracias a la combinación de dos victorias (España y Mónaco) además de un segundo puesto en Sudáfrica.

La suerte era diferente para Pedro Rodríguez. En la primera carrera tuvo un retiro mientras que en España y Mónaco apenas sumó un cuarto y noveno puesto respectivamente, por lo que arribó a Zandvoort retrasado en el clasificador.

Desde el viernes, la lluvia se hizo presente y el pronóstico ero poco favorecedor para los días posteriores. Rodríguez, quien competía con un BRM, se posicionó segundo en la primera jornada gracias a la ayuda del clima que redujo la diferencia entre los motores V8 y los V12 de aquel tiempo.

Al terminar el sábado, donde las condiciones de pista mojada se hicieron presentes por la mañana, el Ferrari de Jacky Ickx, quien llegaba a esta carrera después de dos top tres consecutivos, se colocó en la pole position al detener el cronómetro en 1m17.42s, superando al mexicano por 0.04 segundos y dejando en el tercer sitio al Tyrrell de Stewart.

Pedro Rodríguez, BRM P153 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

El domingo 20 de junio las condiciones no mejoraron, y de nuevo la lluvia se presentó en Zandvoort. Desde antes del fin de semana, Pedro Rodríguez no ponía mucha fe en esta carrera, pero el clima le ofrecía una oportunidad para contrarrestar la potencia de los Ferrari. Después de todo, el mexicano era considerado uno de los mejores de la época en pista mojada, y su talento ya había quedado confirmado bajo esas circunstancias con la victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1968, la única de un mexicano en el clasificador general.

“Hasta ahora, las pruebas disputadas en el calendario de F1 han sido las menos favorables para las características de los autos BRM”, dijo Rodríguez en declaraciones rescatadas en el libro Los Hermanos Rodríguez de Carlos Jalife. Para el mexicano no todo estaba perdido, y consideraba que podía dar batalla no solo por ser uno más de la parrilla: “Tengo grandes ilusiones de obtener un buen puesto en el campeonato de pilotos y, por qué no, arrebatarle el primero a Jackie Stewart”.

Al arrancar la competencia, a pesar de que la lluvia no era intensa, el circuito estaba mojado. Con la largada, Ickx y Rodríguez se escaparon mientras que Stewart sufría un trompo.

A partir de ese momento la contienda por la victoria se dio entre el de Ferrari y el de BRM, despegándose del resto, quienes mantenían un manejo más conservador respecto a los punteros y veían como se escapaban.

El belga se mantuvo al frente hasta el octavo giro. El mexicano tomó el relevo en el frente gracias a un adelantamiento en la curva Tarzan. El de BRM se mantuvo en la cima hasta la vuelta 29.

En el giro 30 la lluvia arreció y fue el inicio de otra exhibición del manejo de Ickx y Rodríguez. La superioridad fue tal que algunos competidores comenzaron no solo a perder una vuelta, sino hasta dos de diferencia respecto a los líderes.

Jacky Ickx, Ferrari 312B2, Pedro Rodríguez, BRM P160 Photo by: Motorsport Images

El agua comenzó a desaparecer a partir del giro 33. En ese momento el belga aprovechó la potencia de su Ferrari para despegarse del mexicano por más de 15 segundos.

Pedro Rodríguez se mantuvo en el segundo, pero sabía bajo esas condiciones no podría pelear.

Tlaloc, el dios de la lluvia azteca, se trasladó hasta Zandvoort para darle una última oportunidad a su "hijo". Las últimas 10 vueltas contaron de nuevo con pista mojada y Pedro recuperó la mitad de ese tiempo, aunque fue insuficiente. Cruzó la línea de meta a 7.99 segundos de diferencia del ganador.

El ritmo de la batalla entre Jacky Ickx y Pedro Rodríguez fue de otro nivel; y solo ellos terminaron en la misma vuelta. El segundo Ferrari manejado por Clay Regazzoni fue tercero, pero a un giro de diferencia.

El sueco Ronnie Peterson, el británico John Surtees y el suizo Jo Siffert, quienes ocuparon del cuarto al sexto, finalizaron a dos vueltas de los punteros. Debajo de ellos, cualquier otro piloto acumuló una desventaja mayor a tres giros.

Después de ese resultado, Ickx cerró más la diferencia ante Stewart por el campeonato de pilotos, 24 contra 19 puntos. Rodríguez ascendió al tercero de la general con nueve unidades, igualando a Mario Andretti y Peterson.

Con esos números, el mexicano quedaba optimista para las siguientes fechas. “Mi máquina está casi a punto. Mi desempeño me agradó bastante, pero pienso que podré mejorar en mis próximas actuaciones”, dijo Rodríguez.

Ese fue el último ascenso al podio del hermano de Ricardo. Fue además su penúltimo arranque dentro de un Gran Premio de Fórmula 1, poco menos de un mes antes de que el destino cortara su sueño de ser un contendiente por el título.