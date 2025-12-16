Honda hará un evento de presentación para su motor de F1 2026

Honda presentará su nuevo motor de Fórmula 1 en un evento que se celebrará el 20 de enero de 2026 en Tokio.

El fabricante japonés, que suministró sus unidades de potencia a McLaren (2015-2017), Racing Bulls (2018-2025) y Red Bull (2019-2025) bajo la reglamentación de motores anterior, afrontará el desafío de los V6 turbo híbridos de nueva generación como socio exclusivo de Aston Martin.

El evento organizado en la capital de Japón, junto con HRC (Honda Racing Corporation, la división deportiva de la marca), será la ocasión para que la compañía desvele su nueva unidad de potencia. Se trata de una rareza en el mundo de la F1, donde no es habitual que los motoristas se muestren muy abiertos a la idea de revelar una tecnología que, la mayoría del tiempo, se mantiene celosamente oculta.

"Durante este evento, compartiremos las aspiraciones de Honda y de la escudería Aston Martin mientras afrontamos el desafío de competir en la F1, la cumbre del automovilismo", indica el comunicado publicado este martes. "También explicaremos la nueva reglamentación y revelaremos nuestro nuevo motor para la temporada que viene".

Cabe señalar que Toshihiro Mibe, director ejecutivo de Honda, Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, y Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, estarán entre los oradores durante esta presentación.

El motor Honda de F1 de la generación anterior. Photo by: Giorgio Piola

El desafío es de gran envergadura, ya que Honda regresa oficialmente como motorista a la disciplina con esta unidad de potencia, cuyas principales particularidades serán una potencia suministrada a partes iguales por las secciones térmica y eléctrica, la desaparición del MGU-H en favor de un MGU-K reforzado y un combustible 100% renovable.

En efecto, tras haber anunciado su salida del campeonato a finales de 2021, el constructor llegó posteriormente a un acuerdo con Red Bull para continuar suministrando a sus dos escuderías en una relación algo más discreta (y con un rebautizado de los motores como "RBPT" y luego "Honda RBPT"), pero que, en el trabajo cotidiano, permanecía prácticamente inalterada.

Más allá del título de Max Verstappen en 2021, Honda habrá participado así, en una posición algo ambigua, plenamente en el período de dominio de Red Bull entre 2022 y 2024, marcado por tres nuevos campeonatos de pilotos para el neerlandés y dos títulos de constructores para la escudería austríaca.

En la historia de la F1, el motor Honda, que debutó en la disciplina en 1964 al mismo tiempo que la escudería oficial de la marca, conoció su primera época de gloria como "simple" proveedor entre 1986 y 1991 al participar en seis títulos de constructores consecutivos, primero con Williams (1986-1987) y luego con McLaren (1988-1991). La marca tuvo después idas y vueltas, con el período poco fructífero de los años 2000 y luego los comienzos catastróficos —otra vez junto a McLaren— de la era de los V6 turbo híbridos, antes de remontar progresivamente hasta los títulos recientes de Red Bull.