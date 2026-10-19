Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo

El Gran Premio de Estados Unidos será la 18ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 y se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

Federico Faturos

Publicado: 19 oct 2026, 12:59

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 llega este fin de semana al Circuito de las Américas, en Austin, Texas, para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, que marcará el inicio de un triplete de carreras en el continente americano que continuará en México y Brasil.

Antonelli tendrá su primera oportunidad de ser campeón de F1 en Austin

Kimi Antonelli llegará con su primera posibilidad matemática de consagrarse campeón mundial de Fórmula 1, aunque para conseguirlo dependerá en gran medida de lograr la victoria y de que George Russell termine noveno o peor.

Sin embargo, Mercedes afronta en Austin el desafío de recuperar su posición como el coche más rápido de la parrilla, después de que Max Verstappen consiguiera dos victorias consecutivas con Red Bull en Malasia y Singapur.

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Colapinto busca volver a los puntos y Pérez tendrá una cita especial con Cadillac

Franco Colapinto buscará reencontrarse con los buenos resultados después de una difícil seguidilla de carreras. El argentino, que ya adelantó que disfruta especialmente de esta etapa del calendario por competir en América, intentará regresar a la zona de puntos con el equipo Alpine.

Por su parte, Sergio Pérez tendrá un fin de semana especial con Cadillac en Austin, al tratarse de una carrera en casa para el fabricante estadounidense, mientras que el mexicano también se prepara para disputar su Gran Premio de casa una semana después.

Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026

Horarios GP Estados Unidos F1 2026

Práctica 1 - Viernes 23 de octubre de 2026

México: 11:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:30h

Argentina: 14:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 14:30h

Práctica 2 - Viernes 23 de octubre de 2026

México: 15:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 15:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 16:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 17:00h

Argentina: 18:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 18:00h

Práctica 3 - Sábado 24 de octubre de 2026

México: 11:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:30h

Argentina: 14:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 14:30h

Clasificación - Sábado 24 de octubre de 2026

México: 15:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 15:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 16:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 17:00h

Argentina: 18:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 18:00h

Carrera - Domingo 25 de octubre de 2026

México: 14:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 14:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 15:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 16:00h

Argentina: 17:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 17:00h

¿Cómo ver el GP de Estados Unidos de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

El circuito de COTA

Austin vuelve a recibir el Gran Premio de Estados Unidos.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El Circuito de las Américas (COTA) se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2012 y, como muchos de los trazados modernos que llegaron a la categoría, es obra del arquitecto Hermann Tilke. Se diferencia de muchas de sus creaciones por sus desniveles y las secuencias de curvas que ofrece, algunas de las cuales se inspiran en sectores emblemáticos de otros circuitos, como las curvas 3 a 6, inspiradas en Maggots-Becketts-Chapel de Silverstone, o las curvas 16 a 18, basadas en la cuádruple curva a la izquierda de Estambul.

Sin embargo, el circuito es probablemente más conocido por su primera curva (inspirada en la del Red Bull Ring), situada al final de una subida y con una pista que se ensancha progresivamente a medida que se aproxima al vértice. También es famoso, aunque por motivos menos positivos, por sus baches, relacionados con la inestabilidad del terreno sobre el que fue construido el trazado, que periódicamente obligan a realizar trabajos de reparación de mayor o menor envergadura.

Este circuito recibió a la Fórmula 1 de manera ininterrumpida entre 2012 y 2019, antes de que la pandemia de COVID obligara a cancelar la carrera en 2020 y 2021. A pesar de su corta historia, dos ediciones fueron escenario de la definición del campeonato mundial en Austin, ambas a favor de Lewis Hamilton.

La primera fue en 2015, cuando el británico se impuso a Nico Rosberg al término de una carrera muy disputada y con condiciones meteorológicas cambiantes. La segunda llegó en 2019, cuando Valtteri Bottas consiguió la victoria, pero no pudo impedir que Hamilton, segundo en la carrera, se consagrara campeón.

Con una longitud de 5,513 kilómetros, el Circuito de las Américas cuenta con 20 curvas. La carrera se disputará a 56 vueltas, para completar una distancia total de 308,405 kilómetros.

El pronóstico del tiempo para Austin

El fin de semana, especialmente la carrera, podría verse afectado por lluvias, aunque se esperan temperaturas superiores a los 30 °C.

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