Horner: la clave del tope de gastos de la F1 es la eficiencia

Los equipos de Fórmula 1 viven en 2021 su primera temporada con un tope de gastos, un concepto que hasta hace unos años hubiera sonado como un chiste dentro del mundo multimillonario del Gran Circo, pero que la pandemia por COVID-19 obligó a llevar a una nueva dimensión.

Durante este año, cada equipo podrá gastar hasta 145 millones de dólares en presupuesto, con diversas exclusiones como los gastos de marketing, los tres salarios más altos dentro del equipo así como lo de los pilotos, entre otros tantos.

Pero lo que algunos podrían suponer sería una tarea sencilla al reducir gastos y tener un ahorro, ha sido un dolor de cabeza para los equipos como Ferrari, Mercedes o Red Bull que, durante años han operado por encima de esa cifra que es más realista con lo que ejercen los equipos de media tabla.

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, apuntó que uno de los principales obstáculos con esta regla económica ha sido encontrar la eficiencia con el dinero disponible.

“Ha sido un reto importante, pero creo que toda la organización ha respondido increíblemente bien”, dijo durante los test en Bahréin.

“Todo se trata de abordar la eficiencia, algo en lo que los equipos de Fórmula 1 no han sido especialmente buenos en años anteriores”.

Este mismo pensamiento lo tuvo Toto Wolff, jefe de Mercedes: "No creo que exista ningún equipo de la parrilla que no haya necesita analizar centros de costes específicos, y eso es algo que a veces no sucedía".

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Sabíamos que la eficiencia forma parte del rendimiento, pero hasta ahora habíamos presionando eso hasta el fondo"

"Este año hay que tener una mejor visión sobre dónde gastar y cómo gastar", expresó el directivo de la casa alemana.

Horner explicó que una de las claves ha sido dejar de lado a los proveedores externos en lo máximo posible. “Hemos impulsado la eficiencia a través de la capacidad interna en términos de no subcontratar, y creo que hemos visto reducciones significativas”

Para equipos históricos como McLaren, esta nueva reglamentación dio un respiro a las complicadas finanzas que llevaron a despidos en la temporada anterior cuando la pandemia por COVID-19 afectó el flujo de efectivo.

Andreas Seidl, jefe de la escudería de Woking, concordó en que la eficiencia es el tema clave en este nuevo juego del tope de gastos.

“No es un secreto que para nosotros es una satisfacción la llegada de este límite presupuestario este año, porque garantiza a un equipo como McLaren que podemos continuar en la Fórmula 1 en el futuro de una manera sostenible y competitiva”.

“Nos centramos simplemente en tratar de encontrar dónde podemos ahorrar costes y dónde podemos hacer las cosas de una manera más eficiente. Ese es un proceso que todavía está en marcha”.

McLaren logró el tercer lugar del campeonato de constructores en 2020 y Seidl considera que con este tope de gastos podrá estar en condiciones más similares que los equipos de punta como Mercedes o Red Bull.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Hasta ahora, me siento preparado como equipo, y bastante optimista de cara a la llegada del límite presupuestario, porque nos pone en igualdad de condiciones con estos grandes gastadores que están a mi lado (Red Bull y Mercedes). Eso es algo que estamos esperando”.

Sin embargo, en el paddock se considera que este primer año no marcará una gran diferencia en cuanto al rendimiento porque, los equipos con un presupuesto importante en 2020 aprovecharon el libre gasto para invertir en desarrollo de cara a las nuevas normativas técnicas que entrarán en vigor en 2022.