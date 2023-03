Horner confirma a Checo Pérez para 2024: no hay lugar para Hamilton

Cargar reproductor de audio

Inevitablemente, un mal comienzo de temporada ha llevado a especular con la posibilidad de que Lewis Hamilton se frustre en Mercedes tras un segundo año estéril y busque un hogar alternativo.

Aunque el actual dominio de Red Bull es obviamente atractivo para todos los pilotos de la parrilla, Horner ha subrayado que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez tienen contrato hasta 2024.

"Creo que lo que Lewis ha logrado en la F1 es insuperable", dijo cuando se le preguntó sobre Hamilton en una entrevista de negocios de Sky News.

"Pero estamos muy contentos con los pilotos que tenemos, están comprometidos como pareja no sólo para esta temporada, sino también para la siguiente.

"Así que no veo dónde podríamos acomodar a Lewis. Pero estoy seguro de que ellos [Mercedes] van a resolver sus problemas, y desde luego no le estamos descartando todavía".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sigue confiando en que Hamilton se quedará, a pesar de la difícil situación en el equipo.

"Es un luchador y nosotros también", dijo el austriaco tras la carrera del domingo en Yeda.

"Y si la lucha está en marcha, te mantienes en ella y no tiras la toalla, y creo que así es como somos todos en el equipo y por eso no tengo ninguna razón para creer que vaya a abandonar".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Preguntado tras la sesión de clasificación en Yeda sobre su futuro, Hamilton admitió que no está contento en estos momentos, pero insistió en que está plenamente comprometido con el equipo.

"No estoy centrado en eso", dijo cuando se le preguntó si podría mirar a otra parte. "Me encanta este equipo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado en este viaje".

"No me veo renunciando, no siento que sea un desertor".

"Pero no diría que me está aportando mucho. Ya he pasado por eso y me he comprometido con la camiseta muchas veces.

"Pero intento ser paciente y trabajar con el equipo para llegar a donde queremos. Y eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. No voy a ir a ningún otro sitio".