Horner califica de "frustrante" el "error" de Checo Pérez en Hungría

Sergio Pérez cometió un grave error apenas iniciado el primer entrenamiento libre este viernes en el circuito de Hungaroring, cuando, en condiciones de pista seca, el piloto mexicano piso la hierba con sus neumáticos del costado izquierdo en la aproximación a la curva 5, lo que le hizo perder repentinamente el control de su monoplaza.

Pérez impactó a gran velocidad contra las defensas del lado exterior en la curva 5, causando serios daños en su Red Bull RB19, que presentaba mejoras para este fin de semana, y quedó estacionado en el lugar, motivando una bandera roja.

Horner, director del equipo Red Bull Racing, se refirió al accidente de Checo Pérez en diálogo con Sky Sports F1 mientras aún se desarrollaba la primera práctica libre, que se vio afectada por la lluvia tras lo ocurrido con el de Guadalajara.

"Es obviamente frustrante. Aún no hemos recibido el coche, pero esperamos que los daños sean solamente en el costado delantero izquierdo, lo cual espero que sea reparable a tiempo para la próxima sesión", comenzó el británico.

"Es desafortunado. Puso una rueda en la hierba y cometió un error en la curva 5. Aún no pude hablar con él, pero hablaremos después de la sesión. Ojalá no perderá mucho de esta sesión porque el resto no dará muchas vueltas con estas condiciones, pero obviamente no es la manera ideal de iniciar el fin de semana", agregó.

"Se pudo escuchar la frustración en su voz (en la radiocomunicación. Es lo que es. Vamos a sacarlo a pista lo más pronto posible en la próxima sesión", dijo.

Así quedó el Red Bull de Sergio Pérez tras su accidente en la FP1 de Hungría. Photo by: Ronald Vording

Horner también fue preguntado por el regreso de Daniel Ricciardo a la Fórmula 1, que se produce este fin de semana en Hungría como piloto de AlphaTauri en lugar de Nyck de Vries.

"Es bueno para Daniel, es bueno para la Fórmula 1, es bueno para AlphaTauri tener a Daniel de regreso. Creo que lo más importante para él era redescubrir su pasión por la Fórmula 1 y no habíamos visto mucho de su sonrisa en los últimos 12 meses. Creo que ha hecho eso en el tiempo que pasó con nosotros en los primeros meses del año, ha probado en Silverstone y demostró que tenía el ritmo. Es lógico que salte a ese asiento", comentó.

"Creo que se trata de demostrar de lo que es capaz de hacer. Es un coche difícil, están al fondo del campeonato de constructores y la prioridad es comenzar a sumar puntos y avanzar en el orden. No creo que AlphaTauri sea la aspiración a largo plazo de Daniel, pero es una buena manera para que regrese a la categoría y reencuentre su magia", finalizó Horner.

