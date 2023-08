Horner no quiere saber nada con una lucha cerrada por el título de F1

Red Bull Racing ha ganado las 12 carreras antes del parón veraniego, lo que hace cada vez más plausible la perspectiva de que el equipo gane todas las carreras en 2023.

El último Gran Premio de Bélgica demostró que aún no se vislumbra el final del dominio de Red Bull, con Max Verstappen terminando 32 segundos por delante del primer coche no Red Bull, el Ferrari de Charles Leclerc.

Pero mientras que los aficionados están desesperados por ver más equipos desafiar a Red Bull de forma regular, Horner ha dicho que está disfrutando del momento del equipo después de años tratando de destronar a Mercedes y recuperar la posición dominante que tuvo previamente durante su era con Sebastian Vettel.

Cuando se le preguntó si una parte de él esperaba ser más desafiado después de que Verstappen consiguiera su octava victoria consecutiva en Spa, Horner respondió: "No hay ni una pizca de mí que desee eso. Creo que todavía me estoy recuperando de 2021".

"Y mira, resultados (como Spa) son la combinación del trabajo en equipo y por eso han visto a Greg (Reeson), nuestro técnico que se ocupa de todos los neumáticos en el garaje, ir a recibir el trofeo de constructores".

"Porque se trata de que cada miembro del equipo, cada departamento de la fábrica haga su trabajo, no se consiguen este tipo de resultados por accidente".

"Creo que es un momento de oro para nuestro equipo. Me quito el sombrero ante todos los que están entre bastidores, todos los que están trabajando tan duro como lo están haciendo para lograr este tipo de rendimiento".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

Horner añadió: "Es fenomenal llegar a las vacaciones de verano invictos tanto en Grandes Premios como en carreras sprints. Está más allá de la imaginación de todos estar en esta posición ahora".

Mientras Horner se niega a considerar públicamente las posibilidades de Red Bull de ganar las diez carreras restantes y convertirse en el primer equipo de F1 de la historia en permanecer invicto durante una temporada, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, admitió que ya no está fuera de cuestión.

"Si lo piensas de forma lógica, entonces no", respondió cuando Motorsport.com le preguntó si era posible barrer con todas las carreras. "Pero nunca pensamos que podríamos ganar las 12 primeras carreras, así que ahora tengo que decir: ¿por qué no?"

"No me lo esperaba en absoluto (el dominio de Red Bull). Solamente desarrollamos nuestro coche y, sinceramente, nos sorprendió que los demás no hicieran un buen trabajo, porque tanto Mercedes como Ferrari no dieron un paso adelante. Por eso ahora estamos tan adelante.

"Los rivales que tenemos detrás cambian constantemente. Una vez es Ferrari, otra McLaren y luego es Aston Martin o Mercedes quien está detrás de nosotros".

Información adicional de Erwin Jaeggi y Ronald Vording

