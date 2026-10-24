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Horner pide una F1 más interactiva con acceso virtual al pitwall para los aficionados

Christian Horner ha sugerido dar a los aficionados de la F1 acceso virtual a los muros de boxes de los equipos para ofrecer una mayor comprensión de las estrategias de carrera y la toma de decisiones

Lydia Mee

Publicado: 24 oct 2026, 19:16

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Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

El ex CEO y director de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, argumentó que la Fórmula 1 debería permitir a los aficionados sentarse virtualmente en el pitwall de su equipo favorito y escuchar cómo se toman las decisiones de estrategia.

Horner ha pasado los últimos 15 meses viendo los grandes premios como un aficionado por primera vez en su carrera, tras dejar Red Bull en julio de 2025.

Durante su intervención en el Autosport Business Exchange en Nueva York el miércoles, el británico dijo que la brecha entre lo que se sabe en el pitwall y lo que ven los espectadores de televisión le había sorprendido.

Autosport Business Exchange regresó a la ciudad de Nueva York para su segunda edición, reuniendo a altos líderes del automovilismo, los negocios y las marcas en el showroom de Manhattan Motorcars para examinar el crecimiento de las carreras en América.

Christian Horner hizo su primera aparición en EE. UU. en el evento desde que dejó Oracle Red Bull Racing.

Otros panelistas incluyeron al siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, al ex presidente y CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, a Mark Reuss de General Motors, a Jonathan Gibson de Penske y a Tim Clark de NASCAR.

"Pero para mí, también fue una perspectiva diferente. Como fanático, como espectador, de repente viendo las carreras con comentaristas que no había escuchado en 25 años y de repente sentir... Pasar de esa especie de capullo en el pitwall con toda esa información, conocimiento, estrategias, análisis de la competencia y demás, a tener de repente solo la pantalla con los comentaristas explicando lo que está pasando y diferentes gráficos", dijo.

Más de la F1 :

"Siento que hay mucho más sobre lo que se podría destapar la olla. Los equipos luchan en contra de eso porque no quieren regalar la propiedad intelectual ni una ventaja competitiva. Pero simplemente viendo cómo los espectadores consumen contenido ahora y su hambre y avidez por datos e información, pasar de la experiencia que tuve de estar sentado en el pitwall a ser de repente un espectador, es increíble lo mucho más que hay disponible en términos de análisis de rivales, estrategia, cómo se van desarrollando las carreras y la comunicación.

"Obviamente, eso está sucediendo en el pitwall y demás. Así que realmente siento que esa es un área que podría explotarse más para darle al espectador una experiencia aún mejor".

Cuando se le preguntó cómo se podría lograr esto para los fanáticos, Horner agregó: "Tal vez hacerlo interactivo. ¿Por qué no sentarte en el pitwall, de manera virtual, de tu equipo favorito, entender cómo llegan a las decisiones que toman y las discusiones que están teniendo?

Más de la F1 :

"Ahora bien, como equipo, yo habría argumentado en contra de eso porque no quieres andar reglando esa información. Pero, al fin y al cabo, el deporte es entretenimiento y ahora hay tanta competencia que la Fórmula 1 se ha colocado en este lugar increíble donde, ciertamente a través de la serie de Netflix, tenemos toda esta nueva generación y variedad de fanáticos.

"Tiene que seguir evolucionando. No puede estancarse y está en un momento excelente. No puede quedarse quieta, lo cual estoy seguro de que no hará, pero hay que seguir evolucionando".

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