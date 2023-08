Hulkenberg: El récord de más carreras sin podios habla de mi talento

Hulkenberg ha iniciado 193 carreras de F1 -sin contar las de Melbourne en 2013, Spa en 2015 y Silverstone en 2020, en las que no fue parte de la salida-, con un cuarto puesto como mejor resultado.

Logró ese final tres veces corriendo para Force India y Sauber entre 2012 y 2016, pero estuvo a punto de subir al podio en varias ocasiones.

Entre ellos se incluye su accidente con Lewis Hamilton después de liderar gran parte del Gran Premio de Brasil de 2012 y una lenta parada en pits que significó que se perdiera un probable tercer puesto en el GP de Mónaco de 2016. También chocó bajo la lluvia en el GP de Alemania de 2019 cuando era un contendiente al podio con Renault.

El siguiente piloto con más carreras sin podios en F1 es Adrian Sutil, con 128 participaciones.

Cuando se le preguntó si alguna vez se sintió frustrado por su falta de trofeos en la F1, incluso teniendo en cuenta que nunca ha pilotado para un equipo de primera línea en el campeonato, Hulkenberg respondió: "Eso es un hecho".

"Obviamente, cuando empiezas a pensar en ello es un poco frustrante. Porque todos los pilotos de entonces y de ahora quieren ganar, idealmente. Pero al mismo tiempo, nunca he tenido el coche".

"He tenido buenos coches y también oportunidades de subir al podio, pero luego, por diversas razones, nunca sucedió realmente. Nunca encajó y sucedió".

"Pero, para ser honesto, todavía estoy en un lugar bueno y feliz, disfrutando. Y si miro atrás, por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor".

"Pero no estoy amargado ni frustrado. Estoy en un buen momento y creo que llegaré a los 200 grandes premios más adelante en la temporada, alrededor de México (en octubre).

"Y aunque no haya subido al podio, creo que si hubiera estado tan mal no habría llegado a los 200 grandes premios, así que también debe haber algo bueno en alguna parte".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg también dijo que sus posibilidades de conseguir un podio en toda su experiencia en la F1 se habían reducido a "menos de un puñado" de oportunidades.

"Estoy aquí en la actual temporada de Fórmula 1, trabajando día a día y tratando de maximizar la temporada", dijo sobre cómo ve ahora su carrera, que ha tenido un renacimiento con Haas después de que perdiera su lugar como piloto titular en Renault tras el campeonato de 2019.

"Tengo que maximizar lo que tengo. Y las oportunidades en el pasado, desafortunadamente no funcionaron. Por supuesto, eso fue muy frustrante en ese momento, pero eso es lo que es".

"Existe eso, y alguien me dijo el otro día que hay una estadística que dice 'más carreras sin podio'.

"Pero hay otra estadística como 'más puntos sin una victoria o sin un podio en F1' (Hulkenberg tiene 530, por delante de los 124 de Sutil). Lo que quiero decir es que esa estadística habla por mí".

Tras su impresionante camino en las categorías inferiores y la pole de Brasil 2010 con Williams, se esperaba que Hulkenberg firmara por una escudería líder de la F1 y se lo relacionó regularmente con un fichaje por Ferrari hace una década.

Pero eso nunca llegó a suceder y desde entonces ha pasado su larga carrera en la F1 compitiendo principalmente para escuderías de la parte media de la parrilla.

Hulkenberg, que mide 1,90 metros, afirma que su estatura "definitivamente no me ha ayudado" y cree que ha perdido oportunidades de correr para equipos mejores debido a los requisitos de peso y espacio en el habitáculo de la F1, que favorecen a los pilotos más pequeños.

Se entiende que la altura de Hulkenberg fue una de las razones por las que Ferrari decidió no firmarlo para 2013.

"Nunca he tenido una respuesta en la que (los equipos) dijeran: 'Lo siento, no, te hemos rechazado porque eres demasiado alto'", dijo Hulkenberg. "Probablemente no me lo dirían directamente a la cara".

"Pero estoy bastante seguro de que, sí, ha dificultado alguna que otra oportunidad y ocasión de dar el salto a un coche superior".

"Problemas de acomodamiento (en el coche), menos espacio, más peso, que no es lo correcto en este negocio".

