Hulkenberg: "Estoy en contacto con la gente que importa"

Hulkenberg se quedó sin lugar en la parrilla de la máxima categoría este año, pero sus apariciones para reemplazar a Sergio Pérez en las rondas de Silverstone y a Lance Stroll en la visita a Nurburgring en Racing Point causaron gran sensación y lo han puesto en el mapa como una opción atractiva de cara a 2021.

El alemán ha sido mencionado como una posible opción de Red Bull en caso que el equipo de Milton Keynes decida reemplazar a Alex Albon, siendo "Checo" Pérez el otro contendiente a ese asiento, que es la única oportunidad que se puede considerar real para ambos con vistas a la temporada que viene.

El lunes por la noche Hulkenberg estuvo en ServusTV, el canal austriaco que es propiedad de Red Bull, y le dijeron que su presencia en Salzburgo desataría rumores sobre su futuro, a lo que el piloto de 33 años respondió con humor, fiel a su estilo.

"Sí. De hecho, ayer mismo firmé un nuevo contrato de sociedad de construcción. Y por supuesto espero un buen retorno en el futuro", dijo a modo de broma, antes de ponerse serio: "No hay nada más que informar. Está muy, muy tranquilo en este momento. Los reportes (en los medios) se han calmado un poco, y creo que pasará un tiempo antes de que haya una claridad final".

Preguntado si llamaba cada semana a los jefes de los equipos de la Fórmula 1, Hulkenberg respondió: "Las piedras ya han caído para muchos equipos. Así que, para nada, honestamente. Las cartas están echadas. Tuve mis dos oportunidades y las usé tan bien como pude. No estoy involucrado activamente ahora de todos modos, pero por supuesto estoy en contacto con la gente que importa. Pero ahora no todas las semanas, no todos los días".

La semana pasada en Turquía, Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que el hecho de que la parrilla para 2021 se encuentre prácticamente definida le da a su equipo la posibilidad de tomarse el tiempo necesario antes de decidir qué hacer con Albon, razón por la que Hulkenberg piensa que es un momento para ser paciente.

"Estoy bastante relajado. No está en mis manos. Por eso me quedo a la espera, por así decirlo. Y por supuesto espero que haya un regreso y una oportunidad. Lo cual estaría muy motivado y deseoso de hacer. Pero necesitamos un poco de paciencia hasta que se tome la decisión final", finalizó.

Información adicional por Christian Nimmervol

