Hulkenberg califica de "muy positivo" su tiempo fuera de la F1

El alemán regresa a la parrilla con Haas esta temporada después de tres años como reserva del equipo Racing Point/Aston Martin.

Durante ese tiempo hizo cinco apariciones como sustituto de pilotos que se quedaron fuera por COVID-19.

Daniel Ricciardo ha dejado claro que ve su nuevo trabajo como reserva de Red Bull Racing como una oportunidad para recomponerse tras una dura temporada 2022, y Hulkenberg coincide en que él estaba en una situación similar cuando dejó Renault.

"Ha sido muy positivo para mí", dijo a Motorsport.com. "Obviamente, sólo puedo hablar de mi propio caso. Pero sí, 2019 no siempre fue genial. Sentí que quería ese tiempo lejos en ese momento".

"Y luego, una vez que te alejas, también desarrollas una comprensión diferente y nuevas perspectivas sobre cómo fueron las cosas, lo que has hecho".

"Reflexionas sobre muchas cosas y procesas todo. Incluso las vacaciones de invierno, cuando uno piensa que tres meses es mucho, en realidad no lo es, porque sigues conectado, sigues trabajando. Y creo que el tiempo que he pasado fuera me ha ayudado mucho".

"Me casé, fui padre. Todo eso pasó, así es la vida. Creo que eso no me influye. Quiero decir, influye en cualquiera de alguna manera, obviamente, porque hace algo, pero fue más la desconexión en el sentido profesional."

Hulkenberg reconoce que su trabajo de reserva con Aston Martin lo mantuvo en el juego al tiempo que le permitía relajarse, lejos de las presiones de tener que rendir cada fin de semana.

Sin embargo, también le hizo darse cuenta de lo mucho que echaba de menos la emoción de las carreras.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

"Era un papel muy diferente al que solía hacer", dijo. "Si no estás en el coche, si no estás en el asiento caliente, y no tienes que actuar día tras día, es una sensación muy diferente".

"Estás mucho más relajado, porque eliminas los días malos que tienes en el coche".

"Así que desde ese punto de vista ha sido relajado, pero al mismo tiempo echas de menos lo que obtienes de las carreras, la emoción, la patada. Y esa es también la sensación que ha prevalecido, que quiero volver, y quiero hacer esto durante algún tiempo más".

Hulkenberg admite que su tiempo de descanso también le ha dado la oportunidad de reflexionar sobre su carrera y las decisiones que ha tomado a lo largo de los años.

"Creo que ya lo he dicho antes, el beneficio de la retrospectiva es algo hermoso. Por supuesto, habría hecho algunas cosas de otra manera. Pero no tiene sentido pensar en el pasado. Hay que aprender de ello, intentar corregirlo en el futuro y hacer lo correcto".

"Lo que dije antes sobre este tiempo fuera, cuando reflexionas sobre las cosas, cuando ves las cosas desde un ángulo diferente, sin duda hay algunas cosas que cambiaré cómo las haré en el futuro. Pero hay cosas muy personales en las que no quiero entrar en detalles".

"Y francamente, hubo algunas oportunidades perdidas que eran necesarios para destacarse y dar el paso final a un equipo puntero, eso es un hecho. Pero supongo que Haas me quiere por una razón, y creen que todavía lo tengo y que soy material de calidad".

