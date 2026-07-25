Hungaroring nombra oficialmente cada curva con leyendas de la F1

Para conmemorar cuatro décadas de carreras de grandes premios de Formula 1 en Hungría, los responsables del circuito han puesto nombre a cada curva del Hungaroring.

La mitad de las curvas llevan el nombre de leyendas de la F1, incluidos Nelson Piquet, Lewis Hamilton, Nigel Mansell, Jean Alesi, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Ferenc Szisz.

La curva 1 se llama ahora Piquet después de que el piloto brasileño ganara los dos primeros grandes premios celebrados en el circuito y de que la primera curva fuera donde realizó su famosa maniobra por el exterior de Senna en la carrera inaugural.

Hamilton obtuvo reconocimiento en el circuito, siendo el piloto más exitoso en la pista con ocho victorias y nueve poles, y Mansell fue claramente una elección fácil después de que el británico asegurara el título del campeonato de pilotos en el Hungaroring en 1992.

Aunque muchos aficionados ya se referían a la curva 11 como Alesi tras el accidente del francés en esa curva durante los entrenamientos de 1995, el nombre se ha hecho ahora oficial. Schumacher, en tanto, aseguró su cuarto campeonato de pilotos en el circuito en 2001 y ha ganado cuatro Grandes Premios de Hungría, y Senna fue el primer poleman en la pista.

El piloto e ingeniero húngaro Ferenc Szisz también es homenajeado en el circuito. Ganó el primer gran premio de la historia en 1906 y fue el jefe del departamento de pruebas de Renault.

Curiosamente, las huellas de las manos de Hamilton, Mansell y Alesi se moldearán en hormigón y se colocarán en la zona de escapatoria del Hungaroring.

Las curvas restantes han recibido nombres relacionados con la zona local, con guiños al Valle de los Tres Manantiales, el municipio de Mogyoród, la primera instalación de formación de pilotos de Hungría, Budapest y el río Danubio.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El proceso de denominación comenzó en el Gran Premio de Hungría de 2025, cuando los organizadores lanzaron una votación entre los aficionados. Posteriormente, un comité especializado revisó las propuestas de los aficionados para finalizar las elecciones.

Gran Premio de Hungría de 2026: nombres de las curvas

Curva 1: Piquet

Curva 2: Hamilton

Curva 3: Spring

Curva 4: Mansell

Curva 5: Mogyoród

Curvas 6 y 7: Driving Centre

Curvas 8 y 9: Buda y Pest

Curva 10: Danube

Curva 11: Alesi

Curva 12: Schumacher

Curva 13: Senna

Curva 14: Szisz