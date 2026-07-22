Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Hungría de F1

La Fórmula 1 afronta su última carrera antes del parón veraniego anual con el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, que llega apenas una semana después de Bélgica.

Será la 11ª ronda de la campaña 2026 y marca el ecuador tras las cancelaciones anteriores de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Oriente Medio.

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Así que la temporada ya ha tomado claramente forma y hay muchas tramas de cara a Budapest, el último gran premio antes de Zandvoort a finales de agosto.

Estas son, por tanto, cinco cosas a tener en cuenta en el Hungaroring.

¿Hay alguna forma de remontar para Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Un paso adelante, dos pasos atrás, ha sido el tema de la campaña 2026 de George Russell mientras lucha con su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, por el título. Todo empezó muy bien para el favorito de la pretemporada, ya que ganó la cita inaugural de Melbourne desde la pole, y luego la sprint de Shanghái, pero después llegaron varias desgracias.

Esto contribuyó a que el rapidísimo Antonelli ganara los siguientes cinco grandes premios para establecer una ventaja de 68 puntos, aunque no toda esperanza estaba perdida con solo seis rondas disputadas. Así que Russell reaccionó y recortó la ventaja de su compañero en 43 puntos a lo largo de las tres rondas siguientes con segundos puestos en Barcelona y Silverstone, además de una victoria en Austria, mientras Antonelli sumó dos carreras sin puntuar.

Parecía que la lucha estaba muy viva. Pero entonces llegó Spa, donde Antonelli ofreció una actuación de campeón al arrasar al resto para lograr la pole antes de conseguir su sexta victoria de la temporada. ¿Y Russell? Bueno, sufrió para ser cuarto el sábado antes de que una colisión en la primera vuelta con su excompañero Lewis Hamilton pusiera fin a su carrera prematuramente y quizá a sus aspiraciones al título.

Ahora hay 50 puntos entre Antonelli y Russell, Hamilton también está en la pelea a 45 del liderato, y si el italiano mantiene una ventaja similar después de Hungría, haría falta un colapso que reflejara el de Fernando Alonso en 2012. Entonces, el piloto de Ferrari tenía una ventaja de 40 puntos sobre Mark Webber de cara al parón veraniego pero, más crucialmente, una ventaja de 42 puntos sobre el compañero de Webber en Red Bull, Sebastian Vettel, quien se proclamó campeón.

El Red Bull era un coche mucho más superior, así que que Alonso estuviera siquiera en esa posición fue notable. En cambio, el Mercedes es el referente de la parrilla, por lo que haría falta algo extraordinario para que Antonelli no consiga su primera corona.

- Ed Hardy

Buenos augurios para Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha sido la fuerza dominante al inicio de este nuevo reglamento al lograr la pole en los 10 grandes premios de 2026, convirtiendo ocho de ellas en victoria. Las otras dos victorias pertenecen a Ferrari, ya que Hamilton y Charles Leclerc lograron triunfos en Barcelona y Silverstone respectivamente tras las mejoras del SF-26.

Así, la escudería italiana ha sido la rival más cercana de Mercedes, aunque está a 73 puntos del líder del campeonato. Su déficit está en la velocidad punta, con el conjunto alemán presumiendo del mejor motor - independientemente de lo que diga el ADUO - aunque por suerte para Ferrari, eso no importa tanto en el Hungaroring con su combinación de curvas de velocidad lenta a media.

'Mónaco sin los muros' es el horrible cliché que se le da al trazado de Budapest. Pero, aun así, Ferrari debería brillar este fin de semana y lograr su primera pole del año sería un comienzo magnífico para el fin de semana. Aquí es donde los augurios son buenos para la Scuderia, ya que Hungría es donde Hamilton y Leclerc lograron ambos sus poles más recientes, en 2023 y 2025 respectivamente.

Obviamente, que cualquiera de ellos sea el más rápido el sábado es un reto enorme teniendo en cuenta el ritmo de Mercedes, en particular Antonelli, pero sin duda está entre las mayores oportunidades que han tenido en toda la temporada.

- Ed Hardy

¿Un fin de semana de F1 más convencional después de Spa y Silverstone?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los dos últimos fines de semana de carrera han sido bastante dolorosos en cierto modo. Sí, la F1 compartió datos de aficionados que sugerían que los espectadores disfrutaron de la carrera mucho más que el Gran Premio de Bélgica del año pasado, pero la realidad es que los pilotos estuvieron lejos de quedar impresionados con sus unidades de potencia en circuitos faltos de energía.

Las velocidades punta cayeron drásticamente en la recta de Kemmel, los pilotos perdieron alrededor de 50 km/h en Blanchimont, y Pouhon ya no supuso un gran desafío con los coches de 2026. Hay que sumar a eso el hecho de que algunos pilotos se vieron sorprendidos por los "elementos de autoaprendizaje" de la unidad de potencia, como los describió Andrea Stella, y el panorama difícilmente fue agradable.

La buena noticia es que el Hungaroring es un desafío completamente distinto. El circuito a las afueras de Budapest es rico en energía, lo que significa que habrá mucha menos discusión en el paddock sobre la gestión de la energía que durante los dos fines de semana de carrera anteriores. Es un cambio refrescante y también significa que los coches serán puestos a prueba de formas diferentes, con mucho mayor énfasis en el rendimiento del chasis.

Eso naturalmente hace pensar en Ferrari, mientras que Red Bull también ve una oportunidad porque las carencias en el lado eléctrico de la unidad de potencia quedarán menos expuestas. Pero independientemente del panorama competitivo, la buena noticia es que, con suerte, este debería volver a ser un fin de semana de F1 más "normal".

Puede que los aficionados ocasionales no noten la diferencia, pero quienes disfrutan viendo cámaras onboard y analizando los datos sin duda lo harán.

- Ronald Vording

Fin de semana enorme para Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Este fin de semana es crucial para Aston Martin y su plantilla de 1000 personas, que ha soportado un 2026 especialmente horrendo. Las señales estaban ahí desde el principio con la llegada tardía de su AMR26, lo que llevó al equipo de Silverstone a ser el más lento de la parrilla, y Spa fue lo peor de todo, con Aston clasificándose a dos segundos del recién llegado Cadillac.

Esa diferencia no era tan grande en Melbourne, así que puede atribuirse a que el equipo estadounidense llevó mejoras al MAC-26, mientras que Aston tenía problemas mayores que abordar, como terminar de verdad una carrera antes de montar un nuevo alerón delantero y demás.

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Pero ahora es el momento de esos desarrollos, y Budapest verá a la marca británica traer lo que esencialmente es un chasis "especificación B", tan grande es la mejora. Hungría llevaba tiempo marcada para ello y el jefe de operaciones en pista Mike Krack reveló en Spa que el equipo estaba "contando los días".

"Para nosotros, lo más importante es que volvamos a competir," añadió. "Porque no lo hemos hecho en los últimos eventos. Fue muy difícil seguir el ritmo de la zona media y, sea lo que sea que traiga, creo que volver a competir es lo más importante para todos."

Es dudoso que Aston progrese de repente desde las dos últimas filas este fin de semana, pero será importante al menos ver algún avance y empezar a dejar atrás lo que han sido seis meses desmoralizadores.

- Ed Hardy

Comienza la silly season

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El parón veraniego de la F1 suele marcar el inicio de la ‘silly season’, el momento en que los rumores vuelan y se anuncian los acuerdos de pilotos para la campaña siguiente. En 2018, por ejemplo, el cierre vio a Daniel Ricciardo confirmar su sorprendente fichaje por Renault, mientras que cuatro años después llegó la recordada saga de Oscar Piastri con Alpine.

Es poco probable que ocurra algo de esa magnitud en 2026, pero todavía hay bastantes asientos libres para 2027 y se espera que los rumores empiecen a inundar Budapest este fin de semana. Max Verstappen es el principal, con su futuro en Red Bull siendo un tema muy debatido, pero se espera que el tetracampeón mundial permanezca con el equipo austriaco y, una vez que lo confirme formalmente, deberían empezar a caer las demás piezas del dominó.

Una de ellas concierne a Alonso, cuyo contrato con Aston Martin expira a finales de 2026 y actualmente está en el aire si el bicampeón correrá más allá de su 45º cumpleaños.

También está Haas, que debate si mantener al errático Esteban Ocon junto al impresionante joven Oliver Bearman o buscar en otro lugar, con Rafael Camara y Leonardo Fornaroli como las dos opciones que han surgido.

Racing Bulls también tiene aún que confirmar su dupla completa para 2027, al igual que Alpine, Williams y Cadillac, aunque es difícil ver a esos equipos haciendo cambios.

- Ed Hardy