Todo lo que sabemos del hypercar de Red Bull nivel F1 "sin reglas"

El último fruto del trabajo de las mentes de Milton Keynes vio la luz este martes, cuando Red Bull reveló los planes para crear un nuevo hipercoche, el RB17. Será el primer vehículo producido íntegramente por la firma austriaca, quienes ya colaboraron con Aston Martin en el proyecto Valkyrie, y promete un rendimiento espectacular.

El RB17 estará desarrollado por Red Bull Advanced Technologies, y contará con la supervisión del afamado director técnico Adrian Newey, quien dijo que un coche de circuito era lo "obvio" para ellos.

"Si vas a hacer un vehículo de pista, es como 'vale, ¿qué estableces como sus características?'", explicó el británico. "Y lo que decidimos fue tener un rendimiento de Fórmula 1, pero que sea relativamente cómodo y fácil de conducir, que se pueda pilotar a cualquier velocidad y te sientas tranquilo, hasta su límite como un Fórmula 1".

La idea de un lienzo en blanco que Newey sigue usando para todos sus diseños es algo que entusiasma a los ingenieros, pero la realidad es que tal cosa no existe. El inglés tuvo la oportunidad de hacer un coche sin límites en 2010, presentando un concepto que llegó a la saga de videojuegos Gran Turismo, el Red Bull X2010, un monoplaza muy ligero de 1.400 CV de potencia que superó por 20 segundos el récord de Suzuka de un Fórmula 1 en un simulador.

Adrian Newey: "We decided on Formula 1 levels of performance, but in something that is relatively comfortable, relatively easy to run." Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

No fue el mismo enfoque para Newey a la hora de diseñar el RB17 para el mundo real: "Por supuesto que tienes límites físicos, tenemos que colocar a dos personas y hay que suponer que al menos una de ellas puede ser bastante alta, así que debemos tenerlo en cuenta".

"Los neumáticos también, por lo que hay que saber que el coche es seguro, por supuesto", dijo el ingeniero. "Pero además de eso, se trata de un vehículo sin reglas salvo la de tener que llevar a dos personas, en lugar de una como en el coche de la PlayStation de 2010".

La idea de un vehículo "sin reglas" hace que el Red Bull RB17 sea algo emocionante para la industria del automóvil, demostrando que es posible pasar la tecnología de la Fórmula 1 a la calle, y aquí está todo lo que sabemos sobre él.

¿Cuándo empezará la producción del Red Bull RB17?

El desarrollo del coche está en marcha gracias a Red Bull Advanced Technologies, pero su director general, Christian Horner, dijo que esperaba que estuviera en proceso "dentro de 12 meses", con vistas a comenzar las entregas en 2024.

¿Cuántos Red Bull RB17 se producirán?

Para conseguir un RB17 deberás darte prisa, y es que solo se crearán 50 vehículos, a un ritmo de 15 unidades al año, además de los prototipos para el desarrollo y las pruebas. Los afortunados que puedan hacerse con uno de ellos también disfrutará de "una estrecha asociación con el equipo Red Bull Racing a través del acceso a los simuladores, el desarrollo del programa del vehículo y el entrenamiento y las experiencias en pista", así como el apoyo de la fábrica y el mantenimiento adaptado para cada propietario.

¿Por qué se llama Red Bull RB17?

Si no hubiera sido por la pandemia de la COVID-19 y la congelación del reglamento técnico de la Fórmula 1, el coche de Red Bull de la pasada temporada habría recibido el nombre de RB17, pero cuando se aplicó la prórroga para reducir costes entre 2020 y 2021, los austriacos decidieron nombrar a su monoplaza del Gran Circo como RB16B.

"Con este coche, que tiene un verdadero rendimiento de Fórmula 1, nos pareció bien que tuviera ese linaje y ese apodo de 17" desveló Horner.

¿Qué motor utilizará el Red Bull RB17?

Los austriacos han optado por montar un propulsor V8 biturbo en el RB17, con una potencia cercana a los 1.100 CV, pero aún no han decidido quién producirá el tren motriz.

"Estamos estudiando cómo hacerlo", dijo Newey. "Como se sabe, ahora tenemos nuestro propio Red Bull Powertrains, una empresa nueva, pero también podemos recurrir a otros especialistas, así que estemos en proceso en este momento".

¿Cómo de rápido será el Red Bull RB17 en comparación con un coche de F1?

El empeño por conseguir crear un vehículo con un nivel semejante al de un Fórmula 1 en el RB17 significa que se aplicarán los mismos métodos y procesos en su desarrollo, además de que aprovecharán toda la tecnología que puedan. Lograr un rendimiento similar a un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo puede juzgarse de diversas maneras, pero Newey dejó claro que la comparación se hará en función del tiempo por vuelta que, según explicó, es "lo único que cuenta al final".

"Por supuesto, será específico para los circuitos", indicó. "La gran batalla es con el peso, una vez que se hace un coche tan grande como para llevar a dos personas con techo por practicidad y seguridad, el vehículo se vuelve más pesado que un Fórmula 1, así que hay que hacer más cosas para recuperar ese rendimiento".

The RB17 is Red Bull's first hypercar project since it worked with Aston Martin on the Valkyrie Photo by: Red Bull Content Pool

¿El Red Bull RB17 estará homologado para la calle?

La respuesta es clara, no, no lo será. A diferencia del Valkyrie, que Red Bull comenzó a diseñar antes de que Aston Martin asumiera la responsabilidad del proyecto, no será un coche de producción que pueda ir por la carretera.

"Es menos importante para nuestro ADN en la empresa", explicó Newey. "Estamos empezando y creo que si fuera un vehículo de calle y diseñado como tal, estarías atado a unos números, que no es algo con lo que nos sintamos cómodos en este momento".

¿Estarán Max Verstappen y Sergio Pérez involucrados en el desarrollo del Red Bull RB17?

Como parte de intentar aprovechar todos los conocimientos de la Fórmula 1, los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, participarán en su desarrollo, según Christian Horner.

"Max [Verstappen] condujo el Valkyrie en alguna ocasión, y creo que es cliente de uno de ellos", reveló. "Que decidan comprar uno de estos vehículos dependerá de ellos, pero buscaremos usar todas las habilidades que tenemos para probarlo y desarrollarlo".

¿Cómo se puede comparar el Red Bull RB17 respecto al Aston Martin Valkyrie?

Según Adrian Newey, el RB17 tendrá "un mayor rendimiento" que el Valkyrie, en parte gracias a las pocas restricciones que tienen al no ser legal para la carretera.

"Es Valkyrie se concibió como un vehículo de calle, y eso conlleva, por supuesto, varias limitaciones en comparación con la búsqueda de prestaciones", dijo Newey. "Creo que lo más importante, como hemos dicho, es tratar de reducir el peso, así que habrá mucho que hacer al respecto".

"La potencia es casi la parte más fácil hoy en día, ya que la tecnología de los motores ha avanzado mucho", continuó. "Luego hay que asegurarse de que la aerodinámica es el otro gran factor que contribuye a un buen rendimiento, y hay bastantes trucos del pasado que utilizaremos para conseguirlo".

¿Cuánto costará el Red Bull RB17?

El precio del RB17 será de 5 millones de libras esterlinas (unos unos seis millones de dólares al cambio actual), aunque se irá a 6 cuando se apliquen los impuestos (algo más de siete millones de dólares).

"Debo admitir que siempre me siento un poco avergonzado cuando se menciona la marca de los cinco millones", admitió Newey. "Pero la realidad es que, como bien sabe Christian [Horner], me gastaré lo que sea en el ingreso, ¡y un poco más!".

"El material con el que se construyen estos vehículos, cuando empiezas a fabricarlos al nivel de la Fórmula 1, es aterrador. Luego, si añades el desarrollo y las pruebas, es una cifra que sube, por desgracia", explicó.

Horner, por su parte, bromeó: "¡El único departamento que Adrian [Newey] no sabe dónde está es el de las finanzas! Nunca ha tenido que ocuparse de ello".

Red Bull X2010 concept Photo by: Red Bull Content Pool