A pesar del incendio, Checo Pérez tiene esperanzas en Mónaco: "ojalá sea nuestra primera Q2"
Sergio Pérez señaló al final del viernes que mantiene la idea de que pueden ser competitivos en la clasificación.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A pesar del incendio en el neumático delantero derecho de su Cadillac en la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco, Sergio Pérez mantiene el optimismo de que la carrera del fin de semana puede ser una gran oportunidad para la escudería americana.
Durante la primera sesión se ubicó en el puesto 14, mientras que en la segunda práctica se posicionó dentro de los 10 mejores por un momento de la tanda antes de regresar fuera de los 15 primeros y, posteriormente, sufrir un incendio. A pesar de la situación no pierde el optimismo.
“Se ha tratado de encontrar los límites, todo, ya sabes, es importante para el domingo y ha sido un buen viernes para nosotros”, dijo el mexicano en la zona de medios en Montecarlo luego de no poder concluir la FP2.
“Estamos muy cerca, pero unas décimas pueden cambiarlo todo, así que espero que podamos encontrarlas cuando importan y hacer una buena carrera.
Al ser cuestionado si el problema de los frenos será un impedimento para entrar a su primera Q2 de su historia con Cadillac, Checo Pérez confía en que el equipo americano encontrará una solución, pero debe ser pronto y duradera ya que el trazado callejero es una pista que demanda esta pieza.
“Bueno, estamos cerca, pero dependerá de otros factores. Creo que dependemos un poco más de que otros cometan errores, lo cual puede pasar aquí. Puede haber mucho caos, así que tenemos que estar ahí”.
“Debemos marcar la vuelta rápida cuando importa y sacarle el máximo partido al coche mañana. Ese es el objetivo y ojalá sea nuestra primera Q2. Ya veremos”.
Checo Pérez ha demostrado que Cadillac tiene el ritmo en una pista lenta como Mónaco para salir de la parte baja de la clasificación, esto por ahora parece lejano de los puntos, pero la oportunidad de no estar en el fondo de la parrilla para el domingo da esperanzas al mexicano.
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