Instan a Red Bull a mantener a Lawson para el GP de España en Madrid
Juan Pablo Montoya cree que Red Bull debería mantener a Liam Lawson en el coche para el Gran Premio de España de F1.
El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que Red Bull debería mantener a Liam Lawson para el Gran Premio de España inaugural de la próxima semana en Madrid, advirtiendo al equipo contra apresurar prematuramente el regreso de Isack Hadjar al cockpit.
Lawson fue llamado en el último minuto para el Gran Premio de los Países Bajos para reemplazar a Hadjar, quien sufrió una lesión de muñeca durante el parón de verano. Como resultado, el piloto reserva Yuki Tsunoda ocupó el asiento RB de Lawson junto a Arvid Lindblad.
Con poca preparación y solo una sesión de prácticas, el neozelandés impresionó al igualar de cerca a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, en la clasificación. Luego sumó seis puntos con un séptimo puesto.
Con Lawson continuando como sustituto en el Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza, Montoya argumentó en Weekend Warm-Up de F1 TV que Red Bull haría bien en extender su período para el próximo Gran Premio de España.
"Yuki mostró el ritmo que tenía en la carrera, adelantando a gente, la agresividad. Creo que todo lo que querías ver de un piloto. Si buscas pilotos en F1, cumplió. Hizo el trabajo. No cometió errores. No puso una rueda donde no debía, y fue realmente bueno verlo", explicó el ex piloto.
Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Con Liam, si yo fuera Red Bull, especialmente de cara a Madrid la próxima semana, diría: 'Oye, seamos inteligentes. Vamos a tener un par de semanas más de recuperación, y prepararemos a Liam adecuadamente para Madrid porque es una pista nueva para todos.'"
Lawson ocupa actualmente el noveno puesto en la clasificación de pilotos con 49 puntos. Hadjar es octavo con 68 puntos y Verstappen ocupa el sexto lugar con 112 puntos. En comparación, Kimi Antonelli de Mercedes lidera el campeonato con 242 puntos.
El Gran Premio de España en Madrid se celebrará del 11 al 13 de septiembre y será la primera vez que la parrilla llegue al nuevo circuito Madring.
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