Isack Hadjar estalla por los problemas de Red Bull en las salidas

Antes de la cuarta carrera sprint de la temporada, Max Verstappen ya había predicho que pasaría la mayor parte de la carrera mirando por los retrovisores, en particular a George Russell y Charles Leclerc.

El cuatro veces campeón del mundo demostró tener razón, aunque otra mala salida no formaba parte del guion. Tanto Verstappen como su compañero de equipo Isack Hadjar movieron mal, tras lo cual este último no hizo ningún intento de ocultar su frustración.

"Esas salidas, ahora es la misma historia, es simplemente molesto, chicos. Sé que va a ser culpa mía otra vez, apuesto a que sí," dijo Hadjar inmediatamente después de la carrera por la radio del equipo.

Cuando le dijeron que Red Bull sigue trabajando en una solución, incluidos procedimientos más sencillos para los pilotos, Hadjar respondió: "Todo el mundo lo hace, todos, excepto nosotros. Así que..."

Cuando Hadjar se enfrentó después a los medios, su frustración no había disminuido.

"No conseguimos hacer buenas salidas. Simplemente no lo entendemos," dijo Hadjar a la cadena neerlandesa Viaplay. "No tiene sentido ir a una carrera si sabes que vas a perder cuatro posiciones de inmediato. En mi caso, perdí incluso más que eso. Es impactante, todo el tiempo."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Preguntado por la causa subyacente, Hadjar admitió que Red Bull todavía no entiende del todo todos los problemas: "No lo sé, de lo contrario no tendría estos problemas. El año pasado, de 24 salidas, tuve 24 buenas salidas.

"Ahora, con estas nuevas regulaciones y el motor, parece que no lo entendemos. Pero el caso es que Racing Bulls está haciendo un trabajo mucho mejor que nosotros, así que es un poco raro."

Verstappen: Red Bull simplemente "demasiado lento" en Silverstone

Su compañero de equipo Verstappen reconoció que su mala salida no estuvo tan relacionada con la unidad de potencia de Red Bull en esta ocasión.

"No, solo patinaje de ruedas esta vez," dijo. "Solté el embrague y entonces tienes que esperar a que haya agarre. No fue ideal, pero después de eso volví a colocarme en una posición decente, bueno, al menos normal."

Aunque Verstappen se recuperó hasta la tercera posición, más tarde fue adelantado de nuevo por Lando Norris, Russell y Leclerc.

A su juicio, eso subrayó que Red Bull sigue careciendo de ritmo en un circuito como Silverstone, a pesar del gran paquete de mejoras introducido en Austria.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Se puede ver claramente que simplemente somos demasiado lentos," dijo. "Demasiado lentos en las curvas de baja velocidad, demasiado lentos en las curvas de alta velocidad y con más degradación de neumáticos que los demás."

La carrera sprint en Silverstone también marcó el regreso de las muy comentadas carreras yo-yo, pero Verstappen ha decidido no comentar más la normativa actual: "Así es en esta pista. Puedes adelantar en una recta y luego te vuelven a adelantar en la siguiente.

"He decidido por mí mismo no decir nada más sobre eso."