Jenson Button pasa de Williams a Aston Martin en la F1 2026

Aston Martin ha firmado al campeón del mundo de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, como embajador del equipo en un acuerdo plurianual.

Button había sido embajador de Williams entre 2021 y 2025, además de cumplir funciones como asesor y piloto histórico, tras haber debutado en la Fórmula 1 con el equipo en el año 2000.

El británico nunca compitió para la escudería con sede en Silverstone cuando esta se conocía como Jordan y Force India, pero su incorporación a Aston Martin tiene sentido, ya que el equipo se ha convertido en la práctica en un equipo oficial de Honda.

Button compitió con motores Honda durante gran parte de su carrera en la F1, tanto en el equipo homónimo —anteriormente conocido como BAR— como en McLaren.

Disputó 142 grandes premios con motores Honda, muchos más que cualquier otro piloto, incluidas las 96 carreras de Ayrton Senna, y le dio a la marca una victoria como constructor completo en el Gran Premio de Hungría de 2006. Posteriormente, Button ganó el título del Super GT en 2018, nuevamente con Honda.

Jenson Button Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El nuevo rol del piloto de 46 años incluirá el apoyo a las actividades de F1 de Aston Martin en los ámbitos "mediático, de socios y comercial", y el equipo destacó de forma extensa su "credibilidad, reconocimiento global, capacidad narrativa, perspectiva y pasión".

"Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí", dijo Button. "La nueva asociación oficial de Honda con el equipo fue un gran atractivo y espero poder aportar mis años de experiencia trabajando con ellos en mi nuevo rol como embajador. La temporada 2026 va a ser fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una gran oportunidad. ¡No puedo esperar a Melbourne!"

Button se retiró de la competición profesional tras el Campeonato Mundial de Resistencia 2025, que disputó con el Cadillac Team Jota, ya que deseaba centrarse en participaciones de coches históricos.

"Si querés correr en resistencia tenés que estar metido en ello todo el tiempo", explicó en septiembre pasado. "Necesitás haber aprendido qué está pasando con el auto, con los sistemas. Cada vez que me subo al auto hay algo diferente y algo nuevo que aprender.

"Cuando te subís al auto con 44 años, definitivamente te lleva más tiempo que cuando estás en tus 20".

