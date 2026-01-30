Cómo Aston Martin necesitó un avión de 50 años para llevar su AMR26 a Barcelona

No pasó mucho tiempo desde que el AMR26 captó la curiosidad tanto de los aficionados como de los integrantes del paddock cuando finalmente salió a pista ayer en el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona. Las tres vueltas que completó al final de la jornada bastaron para que quedara inmortalizado en sus primeras fotos, que fueron inmediatamente escrutadas por los observadores más atentos. Sin embargo, la historia de cómo logró llegar finalmente a la prueba merece una atención especial.

La divertida anécdota entre bambalinas dominó el paddock de Montmeló ayer por la tarde, al ver cómo la cúspide de la ingeniería de Aston Martin recurrió a un equipamiento de unos 50 años de antigüedad para llegar a la pista a tiempo.

En la fábrica de Silverstone, los ingenieros de Aston Martin trabajaron horas extra, incluidos turnos nocturnos, para garantizar que el auto llegara a Barcelona a tiempo para completar al menos un día de pruebas.

La luz verde fue dada por el equipo en la madrugada de ayer, lo que obligó al personal de logística de Aston Martin a organizar rápidamente el transporte entre el aeropuerto internacional más cercano, Birmingham, y el aeropuerto español de Girona, el más conveniente para llegar con rapidez al circuito.

Sin embargo, había un detalle nada menor: encontrar una aeronave capaz de transportar el gran contenedor que albergaba el flamante auto de Fórmula 1 de 2026. El primer espacio disponible fue ofrecido por Cavok Air, una aerolínea de carga ucraniana que contaba con el avión ideal para el trabajo: un Antonov An-12BP de 1972. Sí, un turbohélice de cuatro motores construido hace más de medio siglo.

Este veterano de los cielos cargó así la "joya" diseñada por Adrian Newey y completó la misión sin el más mínimo inconveniente. Según se informó, el vuelo duró alrededor de tres horas y permitió que el AMR26 llegara a España el jueves.

En el paddock, por supuesto, los chistes fueron inevitables: una pieza de museo encargada de transportar uno de los proyectos más avanzados de la Fórmula 1 moderna. "¿Pero Newey sabía de esto?", bromearon algunos.

Al final, sin embargo, no fue el glorioso Antonov, con sus 54 años de servicio, el que provocó retrasos en el programa de Aston Martin, y su llegada a España fue recibida por aficionados que capturaron el momento y publicaron fotos en las redes sociales. A veces, quizá, las viejas maneras siguen siendo las mejores.