Viejos patrocinadores de Checo Pérez se unen a Cadillac para la F1 2026

La escudería americana había presentado recientemente sus uniformes para los fines de semana de carrera en donde apenas se lucían algunos patrocinadores y se notaba la ausencia de las marcas mexicanas de América Móvil, el grupo que ha acompañado a Checo Pérez desde sus años en Sauber así como en McLaren, Force India y Red Bull, pero tras los test de Barcelona el anuncio ha llegado.

Marcela Velasco Cámara, Chief Marketing Officer de América Móvil, destacó la importancia de esta sinergia firmada con Cadillac.

"La Fórmula 1 representa la cúspide de la ingeniería, la innovación y la precisión a escala global. Cuando Sergio Pérez se unió al equipo Cadillac Formula 1, reconocimos la magnitud de su ambición y fue natural para nosotros formar parte de ese camino", dijo.

Asimismo, Velasco subrayó que la alianza con la firma estadounidense reafirma el compromiso de la empresa con el deporte de alto rendimiento y una base de aficionados "cada vez más global, apasionada y exigente".

Conexión con la audiencia

Por su parte, el equipo Cadillac busca capitalizar la larga trayectoria de Telcel, Infinitum y Claro en el "Gran Circo". Tyler Epp, Global Head of Commercial Strategy de la escudería, enfatizó el valor de esta colaboración:

"Nuestra ambición es ser un contribuyente relevante para el deporte, y contar con marcas con una larga y auténtica historia en la Fórmula 1 nos ayuda a conectar de manera genuina con los aficionados existentes, al mismo tiempo que alcanzamos nuevas audiencias en mercados emergentes".

Las marcas de América Móvil tendrán una visibilidad privilegiada tanto en la pista como en el paddock.

Patrocinadores a la espera

Antes de que Red Bull rescindiera el contrato del piloto mexicano en 2024, algunos de los patrocinadores personales de Checo Pérez habían decidido dar por terminada su relación al final de esa campaña dejando su participación en el equipo.

Por ahora se desconoce cuántos de ellos regresarán a la nueva era de Cadillac. Se sabe que el mexicano presentará un nuevo patrocinador personal en próximos días antes de los test de Sakhir.