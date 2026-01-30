Ir al contenido principal

Aficionados detectan indicios de que Cadillac F1 podría asociarse con un gigante estadounidense

Cadillac ha alimentado la especulación sobre una posible asociación con Nike después de que los aficionados notaran que Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu llevaban zapatillas Nike idénticas en una publicación del equipo.

Lydia Mee
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac F1 Team

Una publicación compartida por el equipo Cadillac de Fórmula 1 ha dado lugar a especulaciones sobre un importante anuncio de asociación que podría producirse próximamente.

Los aficionados más observadores detectaron el mismo par de zapatillas Nike negras y blancas en los pies de los pilotos titulares Sergio Pérez y Valtteri Bottas, además del piloto reserva Zhou Guanyu, en una foto compartida por la escudería estadounidense.

Si bien Cadillac todavía no ha anunciado ninguna asociación con Nike, resulta llamativo que los tres pilotos lleven el mismo calzado, especialmente cuando las zapatillas coinciden con los colores del equipo.

Un aficionado comentó en la publicación: "¿Qué pasa con esas zapatillas Nike?", acompañado por un emoji de inspector, mientras que otro añadió: "¿Patrocinio de Nike para Cadillac?".

"Nike está cocinando algo?", escribió otro usuario, y un cuarto comentó: "Anuncien Nike".

Cadillac ha mostrado interés en asociarse con otras grandes marcas estadounidenses a medida que refuerza su identidad como equipo con base en Estados Unidos.

Si Cadillac llegara a asociarse con Nike, se uniría a diversos atletas que trabajan con la marca, entre ellos Ellie Carpenter, Dina Asher-Smith y Rafael Nadal. El equipo liderado por Graeme Lowdon ya ha asegurado asociaciones con marcas como Tommy Hilfiger y Jim Beam.

 

Actualmente utilizando una decoración de pruebas para los ensayos privados en Barcelona de cara a la temporada 2026, Cadillac presentará su decoración de carrera en un anuncio durante la transmisión del Super Bowl el 8 de febrero.

"Es genial estar de vuelta, también con este equipo completamente nuevo en el deporte; es una situación realmente, realmente única", explicó Bottas a F1.com después de salir a pista en las pruebas privadas de Barcelona. "Disfruté mucho volver a manejar: fue la primera vez que conduje este auto, así que está bien simplemente estar ahí afuera.

"Obviamente, en cuanto al rendimiento, todavía no diría mucho: lo principal es que hemos podido rodar. Al final, logramos hacer una tanda un poco más larga, así que estos son los primeros pasos para depurar y hacer que todo funcione mejor".

